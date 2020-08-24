Вурнары начали с домашней ничьи

22 августа в Вурнарах стартовал сезон в Первенстве МФС "Приволжье" для прошлогоднего чемпиона "всея Руси" - местного "Химик-АВГУСТа". Всего 6 команд изъявили желание сыграть в стартовавшем лишь в конце августа укороченном сезоне. Помимо чувашской команды, в скоротечном турнире также примут участие пензенский "Зенит", "Сызрань-2003", "нижегородский РЦПФ, "Мордовия" и "Дорожник" из Каменки. Игрой с последними и начал свой очередной поход за трофеем вурнарский "Химик-АВГУСТ".

Пропустив в первом тайме с пенальти "аля Малком в финале Кубка России", хозяева ответили точным ударом Романа Шалина, удачно сыгравшего на добивании. Ничья не позволила начать вурнарцам с места в карьер, а учитывая то, что соперником по первому туру был один из главных конкурентов нашей дружины в Первенстве 2020 года, то этот результат вполне можно расценить, как вполне рабочий момент.