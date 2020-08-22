Пенальти делают тур ничейным

Тур открывали "Темп" и "Комплект21". Проигрывая по ходу матча дважды, новочебоксарцы смогли уйти от поражения после реализованного Эдуардом Павловым пенальти. Финальный свисток возвестил о сенсации. Ничья - 3:3.

Потерей очков "Комплекта" могли воспользоваться их конкуренты - "Волга" и "Сталь", игравшие между собой следом. После безголевого первого тайма, волжане все же смогли разродиться голом за 10 минут до конца матча, но вот удержать преимущество у них не получилось. Панальти на последней минуте матча вновь свел усилия команд к мирному исходу - 1:1.