Турнир по миди-футболу среди ветеранов 40+

I. Цели и задачи I Товарищеского Турнира Лиги ЧР по миди-футболу возраста 40+ («40+» дивизион)

1.1. организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы на городском уровне;

1.2. укрепление здоровья жителей города, формирования здорового образа жизни и вовлечения в регулярные занятия физической культурой и спортом;

1.3. выявление талантливых и сильнейших футболистов среди любительских команд для совершенствования их мастерства;

1.4. популяризация и развитие мини-футбола среди жителей города.

II. Дата и место проведения

Начало проведения турнира - 08.08.2020 года.

Место - г. Чебоксары, ул. Хузангая (Школа самбо «Четра»). Искусственное поле.

III. Условия проведения турнира

Общее количество команд в товарищеском турнире - неограниченно. Состав заявки команды не более 30 человек возраста 40 лет и старше. Каждый игрок во время матча должен иметь ксерокопию паспорта для подтверждения своего возраста. Участвовать в турнире могут игроки 1980 года и старше.

Продолжительность каждого из матчей – 2 тайма по 25 минут. Количество игроков в матче от каждой команды по 8 человек (7+1).

При совпадении цвета игровой формы обеих команд, принимающая команда играет в основной форме, а номинальная команда-гость в резервной форме, либо в спортивных накидках (манишки).

IV. Формула проведения турнира

I Товарищеский Турнир Лиги ЧР 40+ состоит из группового этапа в один круг + плей офф.

Места команд в групповом этапе в турнирной таблице определяются по наибольшей сумме очков, набранных ими в результате всех встреч. Начисление очков: победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков. В случае равенства очков у двух и более команд места определяются по следующим показателям:

1) по результатам игры между собой;

2) по наибольшему количеству побед во всех встречах;

3) по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах;

4) по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах.

Плей офф:

Золотой квартет: 1-4 место; 2-3 место.

Матч за 3-е место, финал. Победитель получает «Золотой» кубок

Серебряный квартет: 5-8 место; 6-7 место

Матч за 5-6 место; матч за 7-8 место. Команда - участница, занявшая 5-е место получает «Серебряный» кубок.

V. Порядок оформления команд

Для участия в товарищеском турнире командам необходимо подать правильно оформленную заявку до 01 августа 2020г. в организационный комитет турнира, предоставив следующие данные:

– название команды;

– ФИО каждого игрока команды;

– ФИО капитана и его контактный телефон;

Заявку в установленной форме можно подать:

– написав информацию о команде на электронный ящик: egorov342008@rambler.ru;

– сообщив по контактному телефону: 8(8352)-44-00-54, 8-903-358-00-54 (Владимир Егоров).

VI. Финансовые условия участия команд в турнире

Взнос за участие перед началом турнира 1500 рублей за игру (в дальнейшем взнос пойдет за игру последнего тура). Стоимость участия в турнире: 1500 рублей за игру.

VII. Награждение победителей и призеров турнира

Команда–победитель объявляется Победителем I Товарищеского Турнира Лиги ЧР по миди-футболу возраста 40+. Все команды получают по итогам турнира «добрые» призы за участие.