В Козловке будет новое футбольное поле

В аукционе на строительство футбольного поля принимали участие две фирмы - нежегородская ООО «ТСК «Олимп-НН» и АО «Передвижная механизированная колонна №8» из Цивильска. Предложив наименьшую стоимость контракта 31,4 млн рублей, победителем стали нижегородцы.

Новое футбольное поле в Козловке при физкультурно-оздоровительном комплексе «Атал» будет с четырьмя беговыми дорожками, освещением, трибунами и электронным табло. Срок сдачи в эксплуатацию по словам директора ФОК «Атал» Юрия Петрова запланирован на октябрь текущего года.

Напомним, что сейчас в Чебоксарах полным ходом идет капитальный ремонт капитальный ремонт спортивной арены стадиона «Спартак», завершение которого также намчено на осень.

Также есть решение по строительству футбольных полей в Чебоксарском и Моргаушском районах, правда подрядчик пока не найден.