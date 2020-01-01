Сергей Иванов "Я хочу попасть в эту команду! Почему не я?"

Рубрика «История Чувашского футбола»

Интервью с Ивановым С. А., май 2020 г.

Иванов Сергей Анатольевич

Родился 21 января 1962 года.

С 1974 года начал заниматься футболом в детской команде "Энергия" у тренера В.Н.Семёнова.

В 1977-1978 играл за детскую и юношескую команду "Университет" (Чебоксары).

С 1979 года в ДЮСШ "Сталь" (команда старших юношей)

В 1980 г. провёл сезон в чемпионате Чувашии за клубную команду "Сталь"

С 1981 года - в команде мастеров "Сталь". За эту команду провёл 10 сезонов (1981-1990), сыграл 288 игр и забил 3 мяча.

В 1991-1992 - в команде мастеров "Азамат" - 72 игры, 1 мяч. Всего в чебоксарских командах мастеров - 360 игр, 4 мяча.

На момент завершения карьеры в команде мастеров являлся рекордсменом по количеству проведённых игр.

Несколько сезонов был капитаном команды мастеров.

С 1993 по 2002 годы выступал в республиканских соревнованиях за команды: "Трактор" (1993-1995), "Рубин" (1996), "Стандарт-Водоканал" (1997), "Сталь" (1998), "Крылья" (2000-2002).

Чемпион Чувашии 1994 года ("Трактор"), обладатель кубка Чувашии 1994 ("Трактор"), 1996 ("Динамо-Мария" Цивильск)

Неоднократно признавался лучшим защитником Чувашской Республики.

С 1994 года - играющий тренер, в 2002 году завершил карьеру игрока.

Достижения в качестве тренерской карьеры:

Обладатель кубка Приволжья 2014 года, призёр первенств Приволжья (2013-2015) с командой "ДЮСШ-Чувашия", обладатель суперкубка Чувашии 2006 года с командой "Крылья".

В 2012 году был признан лучшим тренером Чувашской Республики (ФК "Ибреси-РДЮСШ").

– Расскажите, где вы начали заниматься футболом?

В 12 лет я начал заниматься в «Энергии» у Семёнова Владимира Никитича, который более известен, как тренер женских команд по хоккею на траве и футболу. А сам он был хоккеистом, поэтому и тренировки на футбол были мало похожи. Мы бегали, прыгали, таскали партнёра на спине, отжимались. Всё в таком духе. В футбол в конце тренировки играли, минут двадцать–тридцать. Занимался в «Энергии» месяцев семь-восемь, потом переехал, поменял школу, и было сложно совмещать учёбу с секцией. Да и в школе после учебных занятий постоянно какие-то мероприятия шли, какую-то трудовую повинность исполняли. Директор школы, наверное, подражал Макаренко. Времени не хватало. Пришлось бросить секцию, и футболом занимался только во дворе.

– Когда Вы снова начали посещать футбольные занятия?

Мне было пятнадцать с половиной лет, когда я попал к Рожкову Александру Львовичу, на тот момент начинающему тренеру. В районе ипподрома была команда «Университет». Там студенты выступали за взрослую команду на первенство Чувашии. И, как обычно, если есть взрослая команда, то должны быть команды детей и юношей. Я играл за детей. Это был 1977 год. На одном из первых собраний Александр Львович нам сказал, что в следующем году в Чебоксарах будет создана команда мастеров. И он на тот момент такое решительное заявление сделал: «Я уверен, что кто-то из вас в эту команду попадёт». Я не знаю, как остальные ребята отнеслись к этому, но у меня это легло «зарубкой» в голове. Я не до конца на тот момент понимал, что значит команда мастеров, но мне казалось, что это что-то большое и важное. Вот такая у меня появилась «зарубка» в голове: «Я хочу попасть в эту команду! Почему не я?». И после этого стал тренироваться серьёзно.

– Получается, что из той группы Вы одни попали в команду мастеров?

Нет. Я и Олег Колосков. Мы с ним в одном доме жили, в соседних подъездах. На тренировки вместе бегали.

– Перед тем, как попасть в команду, Вы ведь успели позаниматься в ДЮСШ «Сталь»?

В ДЮСШ «Сталь» я попал, когда уже была организована команда мастеров. Это был 1979 год. Тренировал нас Драндров Герольд Леонидович. Я год поиграл по юношам за «Сталь» и потом ещё год в клубной команде провёл.

– На каких позициях Вам приходилось играть?

По детям и юношам я играл центрального и крайнего полузащитника, и в какой-то момент, меня поставили на место центрального защитника. И, честно говоря, на этой позиции я себя чувствовал уверенно. Я не очень скоростной. Но за счёт того, что я читал игру, мне было легко играть на этой позиции. Но когда попал в команду мастеров, меня ставили в край защиты, потому что обычно центральных защитников играли опытные игроки. Сезон 1981 года я провёл на позиции правого защитника. В 1982 году в середине сезона меня попробовали на позиции переднего центрального защитника. У меня с первых игр стало получаться, и я так и остался на этой позиции. Долгое время играл переднего центрального защитника, а затем стал играть заднего центрального защитника.

– Википедия даёт информацию, что в 1980 году Вы находились в распоряжении команды СКА Хабаровск. Вы проходили службу в Хабаровске?

Нет, такого не было. В 1980 году я находился в Чебоксарах. Видимо, это ошибка какая-то. В это время учился в ЧГУ. У нас была военная кафедра. Я после окончания института проходил военные сборы и получил звание лейтенанта запаса.

– Расскажите, как Вы оказались в составе главной команды республики?

По регламенту соревнований в составе команды мастеров второй лиги должен был играть один восемнадцатилетний. Но в 1981 году были внесены изменения, что в составе команды должны играть один восемнадцатилетний игрок и один девятнадцатилетний. Я начал тренироваться, прошёл сборы в Кисловодске и был зачислен в штат команды.

– Запомнился ли самый первый матч в составе команде?

Первый матч я провёл против команды «Гастелло» город Уфа. Я не ожидал, что меня выпустят, но коленки при этом не тряслись. Видимо, не понимал до конца ответственности. Я очень уверенно провёл этот матч, как сейчас помню. Мы сыграли 0:0.

– Когда Вы попали в команду, как к Вам отнеслись старожилы?

Я не чувствовал какого-то негатива по отношению к себе. Иногда стычки были, но я считаю это нормальным.

– Кто в то время тренировал команду?

Главным тренером был бывший вратарь московского «Спартака» Фролов Игорь Борисович, а помогал ему Вотоловский Виктор Владимирович. После того, как Фролов покинул команду, Вотоловского назначили главным. В свое время он играл в московском «Динамо» и был воспитанником Бескова. И именно он со мной много работал. Впоследствии Виктор Владимирович работал администратором в сборных России. Он и при Романцеве, Сёмине и Хиддинке, долгое время проработал на этой должности. Честно говоря, он мне очень многое дал. Я ему очень благодарен до сих пор. И Геннадию Петровичу Шершнёву, который в 1983 году принял команду. Он вывел в своё время команду «Ротор» в первую лигу. Вот эти люди дали мне толчок для развития, и я понял, что могу по-настоящему играть в футбол. Шершнёв тренировал короткое время. Он возглавил команду «Торпедо» город Волжский и, уезжая, пригласил меня.

– Почему же Вы не поехали в Волжский?

На тот момент я уже был женат и у меня был маленький ребенок. И, тем не менее, в 1984-м я получил повторное приглашение.

– Можете ли Вы назвать команду соперника, матчи против которой можно было назвать самыми принципиальными?

Я не знаю, может, для кого-то и были матчи отдельные, но я лично на любого соперника настраивался всегда. Но суперпринципиального соперника лично для меня не было. Иногда были такие матчи, как, например, с «Крыльями Советов» из Куйбышева в 1981 году. Команда только-только вылетела – они за два года из высшей лиги оказались во второй. Помню, мы первый матч играли в гостях и достаточно крупно проиграли – 0:4. А во втором круге мы взяли реванш – 1:0, причём мы их обыграли неслучайно, а по игре. Команда соперника была укомплектована игроками, которые поиграли и в высшей лиге. Раньше вторая лига очень интересная была. Сейчас этого не происходит по той причине, что футболист, который играет на высшем уровне, хорошо зарабатывает, и ему нет нужды продолжать играть «до пенсии» во второй лиге. Поэтому, в те годы матчи были интересные, увлекательные. И зрителей могло быть до 10000 и более. Сейчас это очень трудно представить, чтобы на вторую лигу столько людей ходило.

– Тот матч первого круга 1981 года в Куйбышеве стал для Вас первым выступлением на чужом поле.

Да, это был дебют в гостевом матче. Было тяжело. Было очень много зрителей. Это реально давило.

– А можно ли было по стилю игры определить наших соперников? Или во второй лиге все команды выглядят одинаковыми?

Можно. Стиль от чего зависит? От тренера зависит. Кто-то играет от обороны, кто-то в комбинационный футбол. И команды не выглядели одинаково.

– Обычно, стиль ставится в зависимости от исполнителей.

Да, конечно – какие у тебя игроки собраны.

– В каком из городов второй зоны была самая лучшая инфраструктура, самое лучшее поле?

В Куйбышеве и Тольятти были очень хорошие поля по качеству газона. Достаточно ровные, трава однородная. Но не нужно забывать, что на то время это были крупные промышленные города с большими возможностями.

– И именно в тех городах мы чаще всего терпели крупные поражения. Там невозможно было взять очки?

Нам было очень сложно играть в этих городах. Это были города, с хорошими условиями для футболистов, в том числе и в материальном плане. Помню, в 1986 году в Куйбышеве играем, у них преимущество – они давят, давят, но – не получается у них. И потом, в конце игры, нападающий хозяев Саша Гармашов выпрыгивает на Андрюху Николаева и умышленно заваливается в нашей штрафной, падает, нам пенальти ставят – гол! Вот и всё! Матч закончился. Идём в раздевалку, ругаемся, а их игрок Саша Бабанов нам говорит: – Ребята, ну что вы хотите? Ведь это «Крылья»!

– Какие ещё игры сохранились в памяти?

Запомнился матч 1984 года. Мы принимали «Крылья Советов» город Куйбышев. Они приехали в Чебоксары и нам громогласно заявили, о том, что мы этот матч должны им проиграть. А мы им: «С чего?». В предыдущем туре они обыграли Йошкар-Олу с крупным счетом и боролись за первое место в турнире. Вместо предигровой тренировки они всей командой отправились на прогулку в лес – «по грибы, по ягоды», (насколько были уверены в своей победе), и на игру вышли расслабленные. А у нас были трудности с составом. В основном составе было очень много молодых ребят, а ветераны большей частью были или травмированы или пропускали игру из-за дисквалификации. И, тем не менее, тренера сумели нас настроить на игру правильно. Игра закончилась со счетом 2:0 в нашу пользу. Я помню, как куйбышевские игроки подбегали к нам в конце игры и кричали: «Что вы делаете? Давайте, пропускайте, в конце концов!». Они были уверены, что мы игру сдадим. Напрасно они так думали. А с какой стати мы должны пропускать? В перерыве я иду за судьями, а судьи из Москвы были, как сейчас помню. Мы ведём 1:0, и слышу, как главный говорит боковому: «А ты что флаг-то не поднял, когда забивали? Я бы свистнул, что вне игры было». Ответ был: «Я не знаю, растерялся». Всё за них было, получается, и судьи в том числе. И такие истории были.

– Случались ли такие матчи в Вашей карьере, после которых было трудно заснуть?

Если честно, я практически после каждой игры очень тяжело засыпал. Часто под утро. После матчей, проведённых удачно или неудачно, всегда анализировал свою игру. Вспоминал моменты, где я не очень удачно сыграл. Прокручивал все еще раз в голове. Искал решения, как можно было бы исправить эту ошибку. По сути, это была идеомоторная тренировка. Поэтому в конце сезона я помнил многие моменты и голы в наши ворота. Я был защитником, поэтому и анализировал как бы я мог сыграть лучше в том или ином моменте, зависело ли что-то от меня, мог ли я исправить ту или иную ситуацию?

– Были ли такие игроки в нашей команде, которые обладали несомненным талантом, но так и не смогли его до конца реализовать?

Конечно, были такие. Например, Саша Варносов. На мой взгляд, какая-то излишняя скромность не позволила ему по-настоящему раскрыться. Очень жаль. Из игроков старшего поколения Анатолий Кирсанов. Мне кажется, что по своему мастерству они оба могли бы играть в командах более высокого ранга.

– Среди всех чебоксарских игроков Виктор Машнин оказался единственным, кто получил звание «мастер спорта» за долголетнее выступление в составе одного клуба. Для этого необходимо было десять лет подряд провести в составе одной команды. Вы провели двенадцать сезонов подряд. Почему Вы были лишены звания «мастер спорта»?

Это было. Ко мне даже тренера подходили, недоумевали. С чем можно было сравнить звание мастера спорта по футболу на то время? Наверное, в космос слетать. Реально, чтобы его получить, надо было выйти с командой в полуфинал кубка СССР или попасть в шестёрку лучших команд страны – в высшей лиге. Многие игроки, поигравшие в высшей лиге, не имели звания мастера спорта. Почему это звание должны присвоить мне? За то, что десять лет отыграл в одной команде? Я, честно говоря, отказался. Хотя было предложение оформить документы.

– Вам несколько лет приходилось быть капитаном команды. Какие функции возложены на капитана?

Есть два варианта. Капитана назначает тренер либо капитана выбирает команда. Меня выбрала команда. Это доверие. На поле капитан, как правило, выполняет функции тренера и одна из главных задач его – настроить команду на игру.

– Часто ли у Вас случались травмы?

Практически всю карьеру я провёл без тяжелых травм.

– Как Вам это удавалось? Всему причиной были правильные тренировки и дозированная нагрузка?

Нет, нагрузки часто были чрезмерными, беспредельными порой. Но я с пониманием относился к тренировочному процессу. Старался режимить, хорошо разминался перед матчами и тренировками. Возможно, всё это в комплексе выручало меня, оберегало от травм.

– Против нападающих какого типа было тяжелее всего играть?

Тяжело было играть с нападающими достаточно крупными, с хорошими скоростно-силовыми характеристиками. В качестве примера можно вспомнить Юрия Матвеева, который играл за «Уралец» Нижний Тагил и «Уралмаш» Свердловск. Впоследствии он стал известен по выступлениям за команды высшей лиги, в том числе за московское «Торпедо». Также Олег Веретенников, который начинал играть в команде МЦОП Верхняя Пышма. Против этих нападающими мне было непросто играть.

– А помните ли Вы матч на кубок России 1991 года против московской «Звезды», в составе которой играл молодой нападающий Владимир Бесчастных?

Да, хорошо помню, но именно его я не запомнил. В Москву на матч мы приехали со сборов в Новой Каховке. Не понравилась мне та игра. Вообще, нашей команде в той игре было очень сложно. Играли впервые на искусственном поле. Да и к сезону начали готовиться поздно, долго решался вопрос о создании команды. И тем не менее, мы смогли выиграть тот матч.

– Получается, что для нашей команды это была первая в истории игра на искусственном поле?

Да, именно так.

– Какой этап Вашей карьеры был самым сложным?

1984 год. Я заканчивал университет, проходил военные сборы под Казанью. И не было времени для тренировок. Являясь семейным человеком, передо мной стояла дилемма – профессиональный спорт или работа по специальности. И в 1984 году у меня произошло радостное событие. У меня родился сын.

– «Сталь» прекратила своё существование как команда мастеров по окончании 1990 года. Команду покинула половина игроков. У Вас, были предложения от других коллективов?

Да, несколько приглашений я получил. В пять–шесть команд меня звали. Я был в раздумьях. Съездил на просмотр в город Камышин, потом в Ижевск. Было приглашение в «Газовик». Эта команда только образовалась, и я на тот момент не понимал возможностей компании «Газпром». Хотя, мне объясняли, что там шеф очень любит футбол. Да и на тот момент у меня сын в школу пошёл, это важно. Также были предложения в «Светотехнику» Саранск, «Каучук» Стерлитамак, «Электрон» Вятские Поляны.

– Тем не менее, Вы остались в Чебоксарах и продолжили карьеру в «Азамате».

Да. Команда мастеров была создана по инициативе городских властей и просуществовала три года. Через год сменилось руководство города, и начались большие проблемы с финансированием команды. Частые задержки по зарплате. Элементарно не хватало на жизнь. Все это сыграло в принятии решения завершить карьеру.

– Без Вас «Азамат» просуществовал всего один год. Вы знаете, что если бы Вы сыграли в этом последнем сезоне, то стали бы рекордсменом по количеству проведённых матчей за чебоксарские команды мастеров?

Да, знал. На тот момент я провел 360 игр. Если уж я от мастера спорта отказался, то и к этой статистике легко относился.

– Кстати, после 1992 года рекорд по количеству проведённых игр принадлежал Вам, но в 1993 году рекорд перешёл к Виктору Баранову.

Виктор Баранов – мой товарищ, и я просто рад за него. Он заслуживает награды за верность клубу. Он столько лет «отбомбил».

– Помните ли Вы свой последний матч в качестве игрока?

Да, конечно, помню. Это была игра в Кротовке Самарской области. Мы проиграли тогда 0:2.

– А на республиканском уровне?

Последняя игра была с «Энергией». На то время у меня были проблемы со здоровьем, и на следующий день я лег в больницу. После лечения, по состоянию здоровья, я не смог продолжить спортивную карьеру. Мне было сорок лет. Если честно, я очень хотел играть и дальше.

– За долгие годы выступлений в командах мастеров у Вас наверняка в футбольной среде появилось много знакомых. Можете ли Вы назвать кого-либо из известных людей?

Арсен Минасов. Он сейчас футбольный агент. Представлял интересы Романа Широкова. Мы с ним в 1987 году играли в команде «Сталь». Александр Филимонов бывший вратарь сборной России. С Колей Небыковым мы вместе учились в Волгоградском институте физкультуры. Он был первым директором Академии Коноплева.

– А кто из Ваших бывших партнёров добился наибольших успехов на футбольном поле?

Александр Филимонов. В 1990 году Валерий Петрович Богданов его пригласил в «Сталь». А в последствии Александр выступал за московский «Спартак» и сборную России.

– Было ли тогда заметно, что из него может вырасти отличный вратарь?

На том момент, наверное, нет. Саше было всего семнадцать. Но на поле держался всегда уверенно. Это важное качество для вратаря. Чувствовался сильный характер. Завидная работоспособность. Думаю, что в его становлении, как футболиста, огромную роль сыграл его отец. Я с Владимиром Ивановичем, отцом Саши, лично знаком. Он был хорошим футболистом и до сих пор работает тренером.

– В том году у нас была уникальная ситуация. В команде было два запасных вратаря, и оба – члены юношеской сборной Союза.

Да. Александр Филимонов и Сергей Александров.

– А вам доводилось играть под чужой фамилией?

Был такой случай. Мне тогда было двадцать лет. Играли на выезде с лидером нашей зоны. Из-за дисквалификаций и травм у нас осталось десять игроков. А в предыдущей игре я получил очередную желтую карточку и, соответственно, играть не мог. Руководство приняло решение выпустить меня под чужой фамилией. Ту игру мы сыграли вничью. Но я не сторонник таких действий.

– Когда и в какой команде Вы начали свой тренерский путь?

Это было в 1994 году. Я был на тот период играющим тренером чебоксарского «Трактора». Сезон для команды сложился удачно. Мы стали чемпионами и завоевали кубок республики.

– А в какой момент пришла идея стать тренером?

Ещё во время учебы в университете, я понял, что специальность инженера-механика абсолютно не «моё». Я начал задумываться, а чем я буду заниматься после окончания профессиональной спортивной карьеры? Я знал одно, что моя будущая работа будет связана с футболом. После окончания университета, спустя два года, в 1986-м году я поступил в Волгоградский институт физкультуры. Сложно было совмещать учебу с играми. Затратно было ездить на сессии в Волгоград. Это были годы перестройки. В стране был хаос. И, тем не менее, в 1992-м я успешно закончил институт. В конце 90-х и начале 2000-х тренировал различные республиканские команды. В 2007-2008 годах я был главным тренером команд ФК «Чувашия» и ФК «Юрма», выступавших в третьей лиге. И в 2009 году я устроился работать в спортивную школу. С 2013 по 2015 годы работая в спортшколе и одновременно тренировал команды третьей лиги.

– Чтобы быть детским тренером, прежде всего, нужно быть воспитателем?

Не только воспитателем. Надо понимать методику обучения детей в каждом возрастном периоде. Методики обучения меняются, и чтобы повысить квалификацию, я периодически проходил курсы при Высшей школе тренеров, получил категорию «С». В Казани прослушал курс по психологической подготовке футболистов, организованный футбольным клубом «Рубин». Лекции читал психолог из «Атлетик» Бильбао. Вторично в Казани я прослушал курс по методическим особенностям тренировок детей с 11 по 14 лет. Обучение проводил сербский специалист Александр Веселинович, представлявший ростовскую Академию футбола имени В. Понедельника.

– С ребятами какого возраста Вы сейчас работаете?

Тренирую две группы: 2007 и 2011 годов рождения. С ребятами 2007 работаю уже шесть лет. Надеюсь, что кто-то из ребят заиграет по-настоящему.

– Как Вы ощущаете себя в роли детского тренера?

Нормально. Занимаюсь любимым делом.

– Что, на Ваш взгляд, нужно сделать, чтобы юноши не затерялись при переходе во взрослый футбол?

Физическое развитие игроков в этом возрасте разное. Бывает, что люди в 17 лет обладают фактурой взрослого человека. А кто-то в этом возрасте выглядит как мальчик. И это часто позволяет игрокам с хорошими физическими данными доминировать в этом возрасте. А когда они переходят во взрослый футбол, приходится конкурировать с разными возрастами. Реально – с мужиками. Человек блистал, а тут приходится отходить на второстепенные роли. Я считаю, что как раз в этот период нужно проявить характер. Это важно. И, несомненно, много работать.

– В связи с тем, что в Чебоксарах сейчас нет команды, выступающей во второй и даже третьей лиге, нашим мальчишкам, если они хотят добиться успехов в своей карьере, приходится уезжать в Казань или другие регионы. Что Вы при этом испытываете, когда приходится расставаться со своими воспитанниками?

К этому спокойно отношусь, нормально. Почему нет? Дай Бог, чтобы у них что-то сложилось. В футболе пробиться на самый верх очень сложно. Во-первых, легионеров много. Я не против легионеров, они поднимают уровень российского футбола. Во-вторых, сейчас профессиональных команд вдвое меньше, чем это было в 90-е годы. Ребята после выпуска из спортивной школы находятся на распутье. Продолжать спортивную карьеру – значит уезжать. Но не факт, что все сложится. Или заканчивать с футболом. В этом и есть основная проблема, мы теряем футболистов.

– Тем не менее, некоторым футболистам, которых Вы тренировали, удалось и в «зрелом» возрасте попасть в команды мастеров.

Да, Ване Лукьянову и Максиму Шоркину. В 2010 году мне позвонил Нияз Акбаров, работавший на тот момент в футбольном клубе «Камаз» город Набережные Челны и попросил игроков на просмотр. Поехали Ваня с Максимом. У них все получилось, «зацепились». Я был рад за них. Им было на тот момент почти двадцать лет. С тех пор ребята поиграли в различных клубах вторых и первых дивизионов. Максим сейчас играет за московское «Торпедо». А Иван выступает за ФК «Луки-Энергия».

– Давайте поговорим о периоде, когда Вы руководили командой, выступающей в первенстве и кубке Приволжья. Когда у нас в Чебоксарах после небольшого перерыва образовывалась команда третьей лиги, то были ли разговоры о создании в будущем команды мастеров?

В 2008 году был создан футбольный клуб третьей лиги «Юрма». Руководители клуба пригласили меня на должность главного тренера. Обсуждая с руководством клуба о дальнейшем развитии, ставились задачи о выходе команды, в перспективе, во вторую лигу. Команда не просуществовала и полгода. Не доиграв первый круг, команда снялась с соревнований из-за отсутствия финансирования.

– До «Юрмы», руководимая Вами ФК «Чувашия», по итогам 2007 года заняла 8 место из 17 команд в зоне «Приволжья». Как Вы оцениваете тот, свой дебютный сезон на всероссийской арене? Всё ли из задуманного удалось осуществить?

Да, действительно, это был мой дебют в качестве тренера во всероссийском первенстве. На должность тренера меня пригласили за три недели до начала соревнований. Пришлось работать в авральном режиме. Команда формировалась в ходе первенства. Игроки были разного возраста и разного уровня подготовки. Были и ветераны, поигравшие в профессиональных командах, и молодые ребята, только начинавшие свой путь в футболе. Поэтому в первом круге удачные игры чередовались с поражениями. Но ко второму кругу игра стабилизировалась, появилась сыгранность. По итогу – восьмое место из семнадцати команд. Результатом я был доволен, учитывая в каких условиях формировалась команда.

– В 2013 году от Чувашской Республики в первенстве и кубке МФС «Приволжье» играла не спортшкола, а сборная. Как она образовывалась? Чья идея была?

Идея создания сборной команды принадлежала министру спорта Сергею Владимировичу Мельникову и президенту федерации футбола Чувашии Сергею Вячеславовичу Юденкову. Меня пригласили на должность главного тренера. Я должен был сформировать состав из игроков разных команд республики. Половина сборной состояла из игроков нашей школы, а усилили команду опытными футболистами других клубов, такими как: Бычков Артем, Богаратов Виктор, Иванов Кирилл, Хозилов Михаил, Шалин Роман, Проталионов Егений и др. Большинство приглашенных игроков в прошлом воспитанники нашей школы. Кроме того, были приглашены два молодых футболиста из ФК «Камаз» город Набережные Челны: Горкун Кирилл и Сорокин Георгий.

– Какая задача стояла перед новой командой в начале сезона? Когда пришла уверенность, что команда сможет попасть в тройку призёров?

Да, действительно, это была новая команда. Для подавляющего большинства игроков это был дебют во всероссийских соревнованиях. Шесть лет Чувашия не была представлена в первенстве МФС «Приволжье». Особых задач на первый год не ставилось. Было становление. Сезон открыли игрой на нашем поле с прошлогодним победителем «Шахтер» п. Пешелань. Матч проходил при полном аншлаге. Собралось более двух тысяч зрителей на стадионе. Болельщики стояли и за оградой стадиона. Вот такая была атмосфера. Все соскучились по живому футболу. После первого круга я понял, что с такой самоотдачей и желанием играть, команда может много добиться. По итогу мы третьи.

– В 2014 году Вы привели «Чувашию-ДЮСШ» к первому в новейшей истории титулу – победе в кубке МФС «Приволжье». Судя по результатам финальных матчей, можно было подумать, что победа досталась достаточно легко? С каким соперником и на какой стадии пришлось больше всего потрудиться?

Победу в финале предопределила первая выездная игра с ФК «Искра» г. Энгельс, которую мы выиграли со счетом 3:1. Наиболее сложными играми были матчи с фаворитом этого кубка ФК «Шахтер-Волга-Олимпиец» п. Пешелань в 1/4 финала. Крупная победа в домашнем матче со счетом 4:0 создала обманчивое впечатление, что игра нам далась легко. Нет, это не так. На эту игру пришлось очень серьезно настраиваться с учетом уровня игры соперника. В ответной игре к 50-ой минуте мы проигрывали со счетом 0:3 из-за узкого и неудобного для нас поля. Проиграли почти всю верховую борьбу в обороне. К тому же, сказалось отсутствие автора хет-трика в домашней игре Проталионова Евгения. Наша команда, по-настоящему, была любительской и были игроки, в том числе и Евгений, совмещавшие основное место работы с участием в играх. Пришлось сделать корректировки в составе, поменять тактику. И тем самым сумели переломить игру, забив два мяча в ворота соперника. Исход игры 2:3. По итогам двух матчей пробились в полуфинал кубка.

– Помните ли свои эмоции после финального свистка решающего кубкового матча? Со стороны могло показаться, что Вы победу восприняли спокойно.

Я был опустошен. Два года без отпуска. Конец сезона. Много игр, участие в первенстве и кубке. Одновременное совмещение работы главного тренера команды КФК и тренера ДЮСШ. В школе много работал с воспитанниками, впоследствии зачисленными в Академии «ЦСКА» и казанского «Рубина». А перед финальной игрой Кубка у меня умер отец. Тяжелый год. В настоящее время я не понимаю, как я смог все это выдержать.

– Руководимая Вами команда три раза подряд становилась призёром первенства МФС «Приволжье». Какова была причина Вашего ухода с поста главного тренера после окончания сезона 2015 года?

Накопилась усталость. Сезон дался тяжело. Приглашенные игроки из-за недостаточного финансирования после первого круга покинули команду. Часть местных опытных игроков, по этой же причине, отказывались выступать в выездных играх. Да и тренерский состав работал бесплатно. Порой приходилось выходить на поле второму тренеру Кирсанову Сергею в качестве полевого игрока. Сезон доиграли благодаря всем оставшимся в команде игрокам.

Помимо тренерской работы мне приходилось заниматься и организационными вопросами. Это очень огромный ресурс времени. Все это сыграло по принятию решения оставить свой пост.

– Через два сезона некоторые ваши подопечные вошли в состав вурнарской команды «Химик-Август», которая взяла все трофеи. Ваше мнение об этой команде?

Команда, в большей части своей, сформирована из приезжих игроков и лучших, на мой взгляд, местных футболистов. Игру команды вживую, к сожалению, я не видел. Могу судить об успехах только по турнирным таблицам. Да, действительно, участвуя в российских соревнованиях, команда показывает достойные результаты.

– Может ли команда, составленная только из местных воспитанников добиться подобного результата, если ей создать такие же условия, как в Вурнарах? Или без «варягов» не обойтись?

Результат в футболе – это не работа одного дня. В идеале: должна быть учебно-тренировочная база, позволяющая вести круглогодичные занятия; достаточное финансирование; квалифицированный тренерский состав; команда, участвующая во всероссийских соревнованиях; достойная оплата труда футболистов. И конечно, развитие детского и юношеского футбола в республике, чтобы в ближайшем будущем делать ставку на собственных воспитанников. Необходимо создать дублирующий состав и дать возможность лучшим закрепиться в основном составе команды. Тогда появиться возможность формироваться за счет воспитанников наших школ. Ну и конечно нужна помощь на уровне Министерства спорта республики. И это все, в конечном итоге, поможет развитию футбола в республике.

– Вы всё ещё надеетесь, что команда в Чебоксарах сможет возродиться?

Почему я и решился на это интервью. Практически у всех ближайших поволжских соседей есть профессиональные футбольные команды. В настоящее время, у нас в республике поменялось руководство. И хотелось бы думать, что в Чебоксарах будет, наконец-то, создана команда. Мое мнение, лучше начать с команды третьей лиги. Тем более, что министерство спорта России удовлетворило заявку Минспорта Чувашии о включении футбола в перечень базовых видов спорта в нашем регионе на 2020-2024 годы.

– И хотелось бы закончить интервью вопросом: «Что для Вас футбол»?

Я полностью согласен с шотландским футбольным тренером Биллом Шенкли: «Футбол – это не вопрос жизни и смерти. Он намного важнее».