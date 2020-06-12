Ветеранский турнир - 2020. Варианты проведения

Не дожидаясь решения Федерации, мы попробовали прикинуть, как может пройти Первенство Чувашии среди ветеранов. Почему именно ветеранов? Правильно подумали! А еще, потому что это самый массовый турнир (14-16 команд), на котором можно обкатать самые сложные варианты проведения турнира

Хотим сразу оговориться, что мы могли много чего не учесть при составлении календаря у ветеранов. Есть факторы, которые могут повлиять на календарь в определенные периоды времени, о которых мы не знаем. Это, и готовность стадионов провести матчи, и возможные всероссийские и региональные турниры. Поэтому, нижеприведенные варианты нужно рассматривать больше, как размышления дилетанта, чем мнение специалиста.

Очень хочется верить, что к началу 20-х чисел июня власти Чувашской Республики смогут реализовать переход на следующий этап снятия ограничений, который откроет возможности для проведения соревнований в нашем регионе. Если предположить что так и произойдет, то Федерации и командам уже сейчас нужно начинать подготовку к сезону, как минимум в части оформления заявочных листов и других необходимых бумаг (заявление на регистрацию и согласие на обработку персональных данных).

Ну, а пока поразмышляем в какие сроки можно провести Первенство, если оно все же состоится, при различных вариантах участвующих команд.

Вариант 16 команд (15 туров) - июль - октябрь

Первый этап (16 команд) - 15 туров 1 тур 04.07.2020 выходные 2 тур 07-09.07.2020 вт-ср-чт 3 тур 11.07.2020 выходные 1/8 финала 14-16.07.2020 вт-ср-чт 4 тур 18.07.2020 выходные 1/4 финала 21-23.07.2020 вт-ср-чт 5 тур 25.07.2020 выходные 1/2 финала 28-30.07.2020 вт-ср-чт 6 тур 01.08.2020 выходные резервный день 04.08.2020 среда играют финалисты (7 тур) Финал Кубка, 7 тур 08.08.2020 суббота 8 тур 11-13.08.2020 вт-ср-чт 9 тур 15.08.2020 выходные 10 тур 19.08.2020 вт-ср-чт 11 тур 22.08.2020 выходные 12 тур 26.08.2020 вт-ср-чт 13 тур 29.08.2020 выходные 14 тур 02.09.2020 вт-ср-чт 15 тур 05.09.2020 выходные Второй этап (2 группы по 8 команд) - 7 туров 16 тур 12.09.2020 выходные 17 тур 19.09.2020 выходные резерв 23.09.2020 среда резервный день 18 тур 26.09.2020 выходные 19 тур 03.10.2020 выходные резерв 07.10.2020 среда резервный день 20 тур 10.10.2020 выходные 21 тур 17.10.2020 выходные 22 тур 24.10.2020 выходные

При таком варианте Кубок и Первенство Чувашии среди ветеранов теоретически можно завершить 24 октября, правда придется играть первый этап не только по выходным, но и в будни. В этом случае, футболистов и стадионы ждет большая нагрузка в летние месяцы, зато мы совсем не выбьемся из графика летнего сезона и сможем в безавральном режиме подготовиться к мини-футболу.

P.S. Здесь не учтена игра за Суперкубок Чувашии, правда, кроме "Комплекта" и "Волги" это мало кого волнует. Думаю, что и наши флагманы чувашского ветеранского футбола последних лет не сильно расстроятся, если матч за Суперкубок в этом году будет отменен. Хочется надеяться, что ситауция в регионе позволит открыть футбольный сезон в Чувашии пораньше и тогда есть надежда, что в конце июня мы все же увидим традиционный матч открытия сезона. А можно и в День голосования 1 июля... Выходной же:)

Вариант 14 команд (13 туров) - июль - ноябрь

Первый этап (14 команд) - 13 туров 1 тур 04.07.2020 выходные 2 тур 11.07.2020 выходные 1/8 финала 14-16.07.2020 вт-ср-чт 3 тур 18.07.2020 выходные 1/4 финала 21-23.07.2020 вт-ср-чт 4 тур 25.07.2020 выходные 1/2 финала 28-30.07.2020 вт-ср-чт 5 тур 01.08.2020 выходные резервный день 04.08.2020 среда игры 6 тура финалистов Финал, 6 тур 08.08.2020 суббота 7 тур 15.08.2020 выходные 8 тур 22.08.2020 выходные 9 тур 29.08.2020 выходные 10 тур 05.09.2020 выходные 11 тур 12.09.2020 выходные 12 тур 19.09.2020 выходные 13 тур 26.09.2020 выходные Второй этап (2 группы по 7 команд) - 6 туров 14 тур 03.10.2020 выходные 15 тур 10.10.2020 выходные резерв 13.10.2020 среда резервный день 16 тур 17.10.2020 выходные 17 тур 24.10.2020 выходные 18 тур 31.10.2020 выходные 19 тур 07.11.2020 выходные

В этом варианте мы решили снизить нагрузку на ветеранов и оставить на будни только кубковые матчи. Получилось, что и в щадящем режиме с 14-ю командами мы не слишком растягиваем турнир, захватывая только первую неделю ноября, что вообщем-то не критично.

Повторюсь, что это всего лишь наша теория. Мы пока даже не знаем какое количество команд планируют свое участие в сезоне 2020 года. Возможно, пандемия коронавируса внесла коррективы в планы владельцев футбольных команд и команд будет значительно меньше. Как бы то не было, мы все очень хотим чтобы футбол в Чувашии вернулся и поскорее.