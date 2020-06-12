Ветеранский турнир - 2020. Варианты проведения

Не дожидаясь решения Федерации, мы попробовали прикинуть, как может пройти Первенство Чувашии среди ветеранов. Почему именно ветеранов? Правильно подумали! А еще, потому что это самый массовый турнир (14-16 команд), на котором можно обкатать самые сложные варианты проведения турнира
Хотим сразу оговориться, что мы могли много чего не учесть при составлении календаря у ветеранов. Есть факторы, которые могут повлиять на календарь в определенные периоды времени, о которых мы не знаем. Это, и готовность стадионов провести матчи, и возможные всероссийские и региональные турниры. Поэтому, нижеприведенные варианты нужно рассматривать больше, как размышления дилетанта, чем мнение специалиста.
Очень хочется верить, что к началу 20-х чисел июня власти Чувашской Республики смогут реализовать переход на следующий этап снятия ограничений, который откроет возможности для проведения соревнований в нашем регионе. Если предположить что так и произойдет, то Федерации и командам уже сейчас нужно начинать подготовку к сезону, как минимум в части оформления заявочных листов и других необходимых бумаг (заявление на регистрацию и согласие на обработку персональных данных).
Ну, а пока поразмышляем в какие сроки можно провести Первенство, если оно все же состоится, при различных вариантах участвующих команд.
Вариант 16 команд (15 туров) - июль - октябрь
|Первый этап (16 команд) - 15 туров
|1 тур
|04.07.2020
|выходные
|2 тур
|07-09.07.2020
|вт-ср-чт
|3 тур
|11.07.2020
|выходные
|1/8 финала
|14-16.07.2020
|вт-ср-чт
|4 тур
|18.07.2020
|выходные
|1/4 финала
|21-23.07.2020
|вт-ср-чт
|5 тур
|25.07.2020
|выходные
|1/2 финала
|28-30.07.2020
|вт-ср-чт
|6 тур
|01.08.2020
|выходные
|резервный день
|04.08.2020
|среда
|играют финалисты (7 тур)
|Финал Кубка, 7 тур
|08.08.2020
|суббота
|8 тур
|11-13.08.2020
|вт-ср-чт
|9 тур
|15.08.2020
|выходные
|10 тур
|19.08.2020
|вт-ср-чт
|11 тур
|22.08.2020
|выходные
|12 тур
|26.08.2020
|вт-ср-чт
|13 тур
|29.08.2020
|выходные
|14 тур
|02.09.2020
|вт-ср-чт
|15 тур
|05.09.2020
|выходные
|Второй этап (2 группы по 8 команд) - 7 туров
|16 тур
|12.09.2020
|выходные
|17 тур
|19.09.2020
|выходные
|резерв
|23.09.2020
|среда
|резервный день
|18 тур
|26.09.2020
|выходные
|19 тур
|03.10.2020
|выходные
|резерв
|07.10.2020
|среда
|резервный день
|20 тур
|10.10.2020
|выходные
|21 тур
|17.10.2020
|выходные
|22 тур
|24.10.2020
|выходные
При таком варианте Кубок и Первенство Чувашии среди ветеранов теоретически можно завершить 24 октября, правда придется играть первый этап не только по выходным, но и в будни. В этом случае, футболистов и стадионы ждет большая нагрузка в летние месяцы, зато мы совсем не выбьемся из графика летнего сезона и сможем в безавральном режиме подготовиться к мини-футболу.
P.S. Здесь не учтена игра за Суперкубок Чувашии, правда, кроме "Комплекта" и "Волги" это мало кого волнует. Думаю, что и наши флагманы чувашского ветеранского футбола последних лет не сильно расстроятся, если матч за Суперкубок в этом году будет отменен. Хочется надеяться, что ситауция в регионе позволит открыть футбольный сезон в Чувашии пораньше и тогда есть надежда, что в конце июня мы все же увидим традиционный матч открытия сезона. А можно и в День голосования 1 июля... Выходной же:)
Вариант 14 команд (13 туров) - июль - ноябрь
|Первый этап (14 команд) - 13 туров
|1 тур
|04.07.2020
|выходные
|2 тур
|11.07.2020
|выходные
|1/8 финала
|14-16.07.2020
|вт-ср-чт
|3 тур
|18.07.2020
|выходные
|1/4 финала
|21-23.07.2020
|вт-ср-чт
|4 тур
|25.07.2020
|выходные
|1/2 финала
|28-30.07.2020
|вт-ср-чт
|5 тур
|01.08.2020
|выходные
|резервный день
|04.08.2020
|среда
|игры 6 тура финалистов
|Финал, 6 тур
|08.08.2020
|суббота
|7 тур
|15.08.2020
|выходные
|8 тур
|22.08.2020
|выходные
|9 тур
|29.08.2020
|выходные
|10 тур
|05.09.2020
|выходные
|11 тур
|12.09.2020
|выходные
|12 тур
|19.09.2020
|выходные
|13 тур
|26.09.2020
|выходные
|Второй этап (2 группы по 7 команд) - 6 туров
|14 тур
|03.10.2020
|выходные
|15 тур
|10.10.2020
|выходные
|резерв
|13.10.2020
|среда
|резервный день
|16 тур
|17.10.2020
|выходные
|17 тур
|24.10.2020
|выходные
|18 тур
|31.10.2020
|выходные
|19 тур
|07.11.2020
|выходные
В этом варианте мы решили снизить нагрузку на ветеранов и оставить на будни только кубковые матчи. Получилось, что и в щадящем режиме с 14-ю командами мы не слишком растягиваем турнир, захватывая только первую неделю ноября, что вообщем-то не критично.
Повторюсь, что это всего лишь наша теория. Мы пока даже не знаем какое количество команд планируют свое участие в сезоне 2020 года. Возможно, пандемия коронавируса внесла коррективы в планы владельцев футбольных команд и команд будет значительно меньше. Как бы то не было, мы все очень хотим чтобы футбол в Чувашии вернулся и поскорее.