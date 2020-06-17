Чувашия может переходить на I этап снятия ограничений

Как уже сообщалось нами ранее, свободный коечный фонд в Чувашии оставлял желать лучшего и нуждался в усилении, что и произошло 9 июня, когда в "Северной клинике" города Чебоксары были дополнительно развернуты 150 коек для больных коронавирусом. Но спустя два дня и они были заполнены. В связи с этим Олег Николаев дал поручение разобраться из-за чего происходит такой дисбаланс в части соблюдения рекомендаций по госпитализации больных коронавирусом. Процент госпитализированных в тяжелом состоянии (подключеных к ИВЛ) в Чувашии на тот момент составлял 2,0%.

ВРИО Чувашской Республики также отметил, что в органах власти достаточно много людей перенесли эту болезнь, но только единицы были госпитализированы. Это заявление несомненно не могло не повлиять на статистику заполняемости коечного фонда в регионе, и уже к 16 июня данный показатель достиг значения 67,9%(!), который позволяет перейти на следующий этап снятия ограничений в республике. Для футболистов это шанс на скорейшее возобновление республиканских турниров, лишь бы не навредить. Ждем Указа ВРИО и решений Федерации футбола ЧР.