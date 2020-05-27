Как правильно выбрать бутсы для футбола

Футбол – один из наиболее популярных видов спорта во всем мире. Его обожают, и спортсмены, и болельщики независимо от возраста и вероисповедания. Найти людей, которые ни разу в своей жизни не пробовали «погонять мяч» - задача не из простых. Массовость футбола обусловлена не только доступностью (достаточно найти мяч и ровную прямоугольную площадку), но и не сложными правилами.

Правильная футбольная обувь – важный фактор для формирования любви к футболу у начинающих футболистов. Поэтому важно отнестись к покупке футбольных бутс с должным вниманием. Информация о том, как правильно выбрать футбольные бутсы поможет не только начинающим, но и восполнит пробелы у достаточно опытных спортсменов.

Подошва

Как мы отметили выше, футбол самая массовая игра с мячом. Играть в нее можно, как на улице, так и в помещении. В зависимости от того, где вы планируете «попинать круглого», определите структуру подошвы, которая вам подойдет лучше всего. Условно спортивная обувь делится на два типа - зальная (для игры на твердом ровной поверхности) и уличная (для игры на натуральных или искусственных газонах).

Маркировка IC (для зала)

Подошву обуви для зала делают из не пачкающих пол материалов. Гладкая литая резина обеспечивает отличное сцепление с поверхностью. Такую обувь не следует использовать на улице, так как она быстро изнашивается и быстро теряет свои свойства (ухудшается сцепление с полом).

Футбольная обувь, предназначенная для игры в спортивном зале, маркируется IC (Indoor Competition – «соревнования в помещении»).

Маркировка TF (для улицы)

Бутсы с маркировкой TF (Turf – «дерн»), они же «сороконожки», используют для игры на сухих твердых поверхностях (утоптанный грунт или сухое искусственное покрытие). В качестве основы для изготовления подошвы используется износоустойчивая твердая резина.

Данная футбольная обувь имеет на своей подошве множество небольших шипов для обеспечения сцепления с полем. Из-за большого количества шипов они и получили неофициальное название – «сороконожки».

Маркировка AG (для улицы)

Футбольные бутсы, промаркированные, как AG (Artificial Grass - «искусственная трава»), прекрасно подойдут тренировок и матчей на мягких полях с искусственным ворсом. Подошва таких бутс насчитывает множество шипов различной длины, за счет которых происходит идеальное сцепление с поверхностью синтетического поля.

Маркировка FG и SG (для улицы)

Основное предназначение бутс с маркировкой FG (13-ти шиповые) или SG (6-ти шиповые - используются на мягком травяном покрытии в дождливую погоду) это занятия на естественном травяном покрытии. Данную обувь не рекомендуется использовать на жестком грунте или синтетических покрытиях, во избежание поломки шипов или подошвы. Не редки случаи, когда футболисты-любители получают серьезные травмы голеностопа из-за использования таких бутс на жестком грунте. Для уменьшения риска многие стачивают (уменьшают) шипы, а наиболее смекалистые спортсмены не забывают оформить страховку от травм на тренировках и соревнованиях, подстелив, так сказать, соломку.

Материал верха футбольных бутс

Не секрет, что долговечность футбольных бутс во многом зависит от материала изготовления верха. Состав верхней части игровой обуви во многом определяет и цену изделия.

Натуральная кожа

Для подавляющего большинства спортсменов обувь из натуральной кожи является лучшим вариантом для занятий спортом. С ними трудно не согласиться, ведь у нее есть ряд неоспоримых преимуществ:

приятные тактильные ощущения. Но так как натуральная кожа хорошо тянется, лучше покупать обувь на полразмера меньше размера вашей ноги

минимальный риск получения мозолей. Обувь на синтетической основе значительно уступает своему конкуренту из кожи

гигиеничность. Натуральная кожа хорошо «дышит» и способствует нормальному теплообмену, чего не скажешь про синтетику

Но не все так однозначно. У синтетической обуви также есть свои преимущества, о которых мы расскажем в соответствующей главе.

Одним из бюджетных вариантов материала верха футбольных бутс является телячья кожа. Телячья кожа уступает более дорогой «кенгурятине», зато значительно дешевле и почти не уступает по надежности. В процессе эксплуатации она также, как и вся натуральная обувь, будет немного растягиваться. Поэтому не пренебрегайте советом брать обувь немного меньшего размера, чем это необходимо.

Более дорогостоящий вариант натуральных футбольной обуви – это бутсы из кожи кенгуру. Этот материал очень прочный, и, соответственно, очень долговечный. Исследователи научной организации Австралии (CSIRO) выяснили, что кожа кенгуру является самой прочной из всех добываемых человеком кож в мире. Еще один фактор в пользу бутс из кожи кенгуру - легкость. Структура волокон позволяет уменьшить толщину материала до таких пределов, где другие виды кож просто не могут функционировать. При этом сохраняется жёсткость, упругость и износостойкость материала.

Синтетическая кожа

Бутсы из синтетической кожи пользуются большим спросом из-за приемлемой цены и большим сроком службы. Одним из преимуществ таких бутс это то, что они не намокают и не подвержены деформации. Синтетика совсем не растягивается, поэтому покупать такую обувь нужно размер в размер.

Также синтетическая обувь значительно легче кожаной, что может сказаться на скоростных качествах спортсмена.

Полиуретан

Износостойкий и морозоустойчивый синтетический полимер весьма легок и практичен. Из плюсов не только вес, но свойство не пропускать влагу. Поэтому бутсы из полиуретана не намокают. Минус верха из полиуретана, как и у другой синтетики, это то, что они «не дышат».

Надеемся, что мы смогли помочь вам разобраться в многообразии видов обуви для занятий футболом, и вы сможете без труда выбрать бутсы для футбола, которая позволит насладиться игрой номер 1 в полной мере.