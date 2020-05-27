Как правильно выбрать бутсы для футбола

Футбол – один из наиболее популярных видов спорта во всем мире. Его обожают, и спортсмены, и болельщики независимо от возраста и вероисповедания. Найти людей, которые ни разу в своей жизни не пробовали «погонять мяч» - задача не из простых. Массовость футбола обусловлена не только доступностью (достаточно найти мяч и ровную прямоугольную площадку), но и не сложными правилами.
Правильная футбольная обувь – важный фактор для формирования любви к футболу у начинающих футболистов. Поэтому важно отнестись к покупке футбольных бутс с должным вниманием. Информация о том, как правильно выбрать футбольные бутсы поможет не только начинающим, но и восполнит пробелы у достаточно опытных спортсменов.
Подошва
Как мы отметили выше, футбол самая массовая игра с мячом. Играть в нее можно, как на улице, так и в помещении. В зависимости от того, где вы планируете «попинать круглого», определите структуру подошвы, которая вам подойдет лучше всего. Условно спортивная обувь делится на два типа - зальная (для игры на твердом ровной поверхности) и уличная (для игры на натуральных или искусственных газонах).
Маркировка IC (для зала)
Подошву обуви для зала делают из не пачкающих пол материалов. Гладкая литая резина обеспечивает отличное сцепление с поверхностью. Такую обувь не следует использовать на улице, так как она быстро изнашивается и быстро теряет свои свойства (ухудшается сцепление с полом).
Футбольная обувь, предназначенная для игры в спортивном зале, маркируется IC (Indoor Competition – «соревнования в помещении»).
Маркировка TF (для улицы)
Бутсы с маркировкой TF (Turf – «дерн»), они же «сороконожки», используют для игры на сухих твердых поверхностях (утоптанный грунт или сухое искусственное покрытие). В качестве основы для изготовления подошвы используется износоустойчивая твердая резина.
Данная футбольная обувь имеет на своей подошве множество небольших шипов для обеспечения сцепления с полем. Из-за большого количества шипов они и получили неофициальное название – «сороконожки».
Маркировка AG (для улицы)
Футбольные бутсы, промаркированные, как AG (Artificial Grass - «искусственная трава»), прекрасно подойдут тренировок и матчей на мягких полях с искусственным ворсом. Подошва таких бутс насчитывает множество шипов различной длины, за счет которых происходит идеальное сцепление с поверхностью синтетического поля.
Маркировка FG и SG (для улицы)
Основное предназначение бутс с маркировкой FG (13-ти шиповые) или SG (6-ти шиповые - используются на мягком травяном покрытии в дождливую погоду) это занятия на естественном травяном покрытии. Данную обувь не рекомендуется использовать на жестком грунте или синтетических покрытиях, во избежание поломки шипов или подошвы. Не редки случаи, когда футболисты-любители получают серьезные травмы голеностопа из-за использования таких бутс на жестком грунте. Для уменьшения риска многие стачивают (уменьшают) шипы, а наиболее смекалистые спортсмены не забывают оформить страховку от травм на тренировках и соревнованиях, подстелив, так сказать, соломку.
Материал верха футбольных бутс
Не секрет, что долговечность футбольных бутс во многом зависит от материала изготовления верха. Состав верхней части игровой обуви во многом определяет и цену изделия.
Натуральная кожа
Для подавляющего большинства спортсменов обувь из натуральной кожи является лучшим вариантом для занятий спортом. С ними трудно не согласиться, ведь у нее есть ряд неоспоримых преимуществ:
- приятные тактильные ощущения. Но так как натуральная кожа хорошо тянется, лучше покупать обувь на полразмера меньше размера вашей ноги
- минимальный риск получения мозолей. Обувь на синтетической основе значительно уступает своему конкуренту из кожи
- гигиеничность. Натуральная кожа хорошо «дышит» и способствует нормальному теплообмену, чего не скажешь про синтетику
Но не все так однозначно. У синтетической обуви также есть свои преимущества, о которых мы расскажем в соответствующей главе.
Одним из бюджетных вариантов материала верха футбольных бутс является телячья кожа. Телячья кожа уступает более дорогой «кенгурятине», зато значительно дешевле и почти не уступает по надежности. В процессе эксплуатации она также, как и вся натуральная обувь, будет немного растягиваться. Поэтому не пренебрегайте советом брать обувь немного меньшего размера, чем это необходимо.
Более дорогостоящий вариант натуральных футбольной обуви – это бутсы из кожи кенгуру. Этот материал очень прочный, и, соответственно, очень долговечный. Исследователи научной организации Австралии (CSIRO) выяснили, что кожа кенгуру является самой прочной из всех добываемых человеком кож в мире. Еще один фактор в пользу бутс из кожи кенгуру - легкость. Структура волокон позволяет уменьшить толщину материала до таких пределов, где другие виды кож просто не могут функционировать. При этом сохраняется жёсткость, упругость и износостойкость материала.
Синтетическая кожа
Бутсы из синтетической кожи пользуются большим спросом из-за приемлемой цены и большим сроком службы. Одним из преимуществ таких бутс это то, что они не намокают и не подвержены деформации. Синтетика совсем не растягивается, поэтому покупать такую обувь нужно размер в размер.
Также синтетическая обувь значительно легче кожаной, что может сказаться на скоростных качествах спортсмена.
Полиуретан
Износостойкий и морозоустойчивый синтетический полимер весьма легок и практичен. Из плюсов не только вес, но свойство не пропускать влагу. Поэтому бутсы из полиуретана не намокают. Минус верха из полиуретана, как и у другой синтетики, это то, что они «не дышат».
Надеемся, что мы смогли помочь вам разобраться в многообразии видов обуви для занятий футболом, и вы сможете без труда выбрать бутсы для футбола, которая позволит насладиться игрой номер 1 в полной мере.