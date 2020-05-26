«Олимпийский» обновляет инфраструктуру футбольного поля

Республиканская Спортивная школа по футболу заключила государственный контракт на поставку искусственного покрытия для тренировочного футбольного поля на территории центрального стадиона «Олимпийский» в столице Чувашии. Поставщик ООО «ТОРАКОЛ» должен поставить искусственное покрытие в Чебоксары к середине лета.

Закупка искусственного газона осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». На эти цели из федерального бюджета региону выделено 6 млн. 970 тысяч рублей.

Тренировочное поле на стадионе «Олимпийский» претерпит изменения не только в части замены покрытия. Планируется также обновить ограждения, освещение и трибуны для зрителей. На эти цели из республиканского бюджета будет выделено более 32 млн. рублей.

Как сообщается на официальном сайте БУ "Спортивная школа по футболу", укладка искусственного газона и ввод футбольного поля в эксплуатацию должны быть обеспечены до конца текущего года.