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«Олимпийский» обновляет инфраструктуру футбольного поля

Республиканская Спортивная школа по футболу заключила государственный контракт на поставку искусственного покрытия для тренировочного футбольного поля на территории центрального стадиона «Олимпийский» в столице Чувашии. Поставщик ООО «ТОРАКОЛ» должен поставить искусственное покрытие в Чебоксары к середине лета.

Закупка искусственного газона осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». На эти цели из федерального бюджета региону выделено 6 млн. 970 тысяч рублей.

стадион Олимпийский в Чебоксарах будет реконструирован

Тренировочное поле на стадионе «Олимпийский» претерпит изменения не только в части замены покрытия. Планируется также обновить ограждения, освещение и трибуны для зрителей. На эти цели из республиканского бюджета будет выделено более 32 млн. рублей.

Как сообщается на официальном сайте БУ "Спортивная школа по футболу", укладка искусственного газона и ввод футбольного поля в эксплуатацию должны быть обеспечены до конца текущего года.

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