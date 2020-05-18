Анатолий "Зига" Егоров "Я себе не судья"

Рубрика «История Чувашского футбола» (интервью от марта 1994г.)



Егоров Анатолий Васильевич

Родился 2 апреля 1945 г.

С 1953 года начал заниматься футболом в детской команде электроаппаратного завода.

В 1961 году выступал за юношей «Динамо», в составе которой стал обладателем кубка Чувашии среди юношей.

С 1961 по 1964 гг выступал за чебоксарский «Луч» в чемпионате Чувашии.

Во время службы в армии с 1964 по 1967 выступал за СКА Матиашфельд в первой лиге (второй по значимости) чемпионата Венгрии.

С 1968 по 1973 в составе команды мастеров «Энергия». 159 игр, 50 голов. В 1970, 72 и 73 – лучший бомбардир «Энергии».

В чемпионате Чувашии 1971 года выступал за «Луч», после расформирования команды мастеров «Энергия» продолжил играть в чемпионате Чувашии за «Луч» (1974) и «Сталь» (1975 – 1977).

Чемпион и обладатель кубка Чувашии 1975-1977 в составе «Стали», второй призёр и обладатель кубка Чувашии 1971 в составе «Луча». Лучший бомбардир чемпионата Чувашии 1976 года.

Умер в марте 2000 г.



– Анатолий Васильевич, расскажите о ваших первых шагах в футболе

Родился и вырос я на станции. Так назывался микрорайон в Чебоксарах рядом с вокзалом. Начинал я, как и все мальчишки, с уличного футбола. В то время радио только было, телевизоров не было еще. Мяч было тяжело достать. Потом шнурованные мячи появились. Играли мы вместе со взрослыми. У нас многие вышли со станции футболисты – Анатолий Иванов, братья Кочетковы, Корчагин. А перед армией, когда мне исполнилось 15 лет, нас допустили за взрослых – я играл в команде «Луч» на первенство Чувашии до призыва в армию.

– В армии удавалось играть в футбол?

В армии я попал в спортроту – в Венгрию. Мы играли на первенство вооружённых сил, как мы называли, на вооружёнку. Команда у нас сильная была. Тренировали и играли за нас такие известные игроки, как заслуженные мастера спорта Борис Разинский и Эдуард Дубинский. Затем, на последнем году службы, Дубинский и Разинский уехали в Союз играть в команды высшей лиги (на самом деле они оба играли сезон 1967 года в Липецке, который был в одной зоне с Чебоксарами, но Анатолий про это не знал - прим. автора), а вместо них приехал завуч ленинградской «Смены» мастер спорта Корнилов Сергей Петрович, ранее он тренировал СКА Одесса. На вооружёнку играли очень сильные команды – там в составе солдат было всего 6-7 человек. Позднее Макарова, Кнутова и Воронова я пригласил «Энергию».

– Приходилось ли вам играть с венгерскими профессиональными клубами?

Конечно! Со всеми командами встречались, в том числе с такими известными, как «Ференцварош», «Гонвед». Часто мы тренировались вместе с командой «Уйпешт Дожа». Это по нашему – динамовское общество. Мы тренировались в закрытом манеже и часто были их спарринг-партнёрами. Играли с основным составом «Чепеля» («Чепель» четыре раза выигрывал чемпионат Венгрии по футболу в сезонах 1941/42, 1942/43, 1947/48 и 1958/59 - примечание автора). Они как раз готовились к матчу с минским «Динамо». Мы ту встречу проиграли – 1:2. В то время, помимо вооружёнки, мы еще неплохо по первой венгерской лиге играли за команду «СКА» Матиашфельд. Там мы всё время на 1-2 местах были, но в высшую лигу нас не допускали - не имели права на переход в высший класс.

– Поступали ли вам предложения от венгерских клубов?

Нет, нам нельзя было.

– Приходилось ли Вам встречаться в играх против звёзд венгерского футбола?

В первой венгерской лиге выступали дубли ведущих команд страны. Иногда так получалось, что кто-нибудь из известных игроков после травмы восстанавливался в матчах за дубль. Самым известным был единственный венгерский обладатель «Золотого мяча» Флориан Альберт. Кроме него, Анталь Дунаи (олимпийский чемпион, неоднократный чемпион Венгрии - примечание автора) против нас играл, и многие другие. Мы по первой лиге по субботам играли, а высшая лига – по воскресеньям. И на каждый матч вышки в Будапеште мы ходили смотреть всей командой.

– Что Вам ещё запомнилось во время выступлений в Венгрии?

Поля там очень хорошие. Разинский и Дубинский подойдут бывало, посмотрят и говорят «На «Динамо» такого поля нет».

– Расскажите о вашей дальнейшей карьере после демобилизации

Вернулся в Чебоксары. Наша команда мастеров «Энергия» тогда была на грани развала. Ранее тренировавший команду Розман, уехал и все приезжие игроки уехали вместе с ним, остались только местные ребята. Пригласили сюда Рязанова с Алатыря, Корчагина, Кочетковых. Я как раз демобилизовался, пригласил в команду москвичей Макарова и Кнутова. Тот сезон 1968 года мы закончили в середине таблицы.

Через год демобилизовался Воронов (он был на год младше) и также присоединился к команде. На сборах в Сухуми пригласили еще одного хорошего вратаря Гвритишвили. Вот так на основе местных и приглашённых и создался костяк команды. Капитаном команды тогда был Соловьёв, потом Саша Афанасьев. Так у нас началось возрождение команды. Команда тогда неплохая была, болельщиков много ходило – за билетами очередь была. Это был какой-то бум – не только в футболе, но и в баскетболе, волейболе у нас в Чувашии. Так я доиграл за «Энергию» до 1974 года, пока нашу команду не разогнали.

«Энергия» Чебоксары 1969 год - 6 место зоны класса Б Первенства СССР

– Интересовались ли Вами представители других, более сильных клубов?

Да, были приглашения во многие команды, в частности, в Свердловск, Горький, Казань, но я отказался.

– Почему?

Я ведь пригласил сюда своих друзей Макарова, Кнутова и Воронова, а сам бы при этом уехал?? Ну, а после того, как нашей команды не стало, я не стал никуда уезжать из-за того, что женился и у меня появился ребёнок.

– Не жалеете, что не удалось поиграть в командах первой лиги?

Нет, не жалею, потому что этот футбол я уже видел – в Венгрии, и знал этот футбол. Так что, я нисколько не жалею.

– Расскажите о ваших тренерах

Первым моим тренером в детской команде «Энергия» был Михаил Михайлович Кренделев. Я тогда в школе учился. В то время мы играли на первенство России среди юношей.

Когда я пришёл в «Энергию» в 1968 году руководил командой Радикорский Всеволод Константинович – бывший игрок московского «Динамо», участник матчей в Англии в 1945 году. Радикорский, как тренер, конечно, соображающий, но он нам мало уделял времени – всё время в поездках был. Занимался с нами большей частью Соломаха. Соломаха, кстати, был у нас вторым тренером на протяжении всего периода времени, когда я там играл.

Затем Радикорского сменил Копнышев Геннадий Алексеевич. При Копнышеве уже и дисциплина была, и физическая нагрузка хорошая. В «Энергии» он больше всех пробыл. После него был еще Стрельцов Пётр Иванович, но Копнышев, конечно, посильнее всех был.

– Почему же в 1972 году его сменили?

Был конфликт между тренером, между руководством и командой.

– Вы пропустили сезон 1971 года. Что было причиной?

Причиной была не спортивная составляющая, а бытовая. Я жил с женой в однокомнатной квартире. Ждал обещанную квартиру от завода. Но несмотря на то, что в очереди я был намного раньше приезжих, двухкомнатные квартиры дали именно им - Гвритишвили и Бобеку. Долго они в команде не задержались – уехали. И квартиры у них «ушли». А мне в итоге ничего не досталось. Квартиру я купил сам и решил больше не играть в «Энергии». Тот сезон я провел в «Луче» - был играющим тренером команды. В конце сезона я вернулся в «Энергию». В тот момент приехал в «Энергию» начальником команды залуженный тренер России Гречишников Василий Степанович, который и вернул меня в команду.

– Расскажите о своих партнёрах. С кем из них Вам было удобнее всего играть?

Из нападающих я со Славой Вильдяевым неплохо взаимодействовал. Но чаще с полузащитниками взаимодействовал. В середине тогда играли К. Воронов, А. Макаров, с краю – Ю. Рязанов с подключениями. Мы хорошо понимали друг друга, были наигранные комбинации – не просто так выходили на поле. Это мы на тренировках всё отрабатывали.

– В какой футбол играла «Энергия»?

Играть мы старались в пас, мяч разыгрывали по типу спартаковской игры. Мяч всё время был внизу. Вообще, команда у нас неслабо играла – потому и болельщики ходили.

– Вы больше забивали сами или старались отдать мяч партнёру, если он находился в более выгодной позиции?

Самому, конечно, приятно забивать, но когда ты знаешь, что там уже 100 процентов, то, не задумываясь, отдавал. С моих передач очень много мячей было забито.

– Какой матч из сыгранных Вами, запомнился Вам больше всего?

Играли мы с «Кордом» из Балаково. В том сезоне я все матчи начинал в стартовом составе, а тут сидел на скамейке. Проигрывали 0:1. Во втором тайме попросился на поле – уже не мог сидеть на скамейке и смотреть. Вот тут у нас игра и пошла... Сначала я забиваю гол и сравниваю счёт, а позже Костя Воронок (Константин Воронов - прим.автора) через себя забил победный гол!

Помню также матч и с казанским «Рубином». Они тогда с первой лиги вылетели и приехали на игру в Чебоксары. Тогда они ходили в лидерах, на выезде взяли четыре очка (одержали две победы) и приехали на третий выездной матч сюда. Мы тоже на выезде взяли три очка. В итоге выиграли мы этот матч 4:0, я три гола забил и все три гола были красивые.

– Какие годы Вы считаете лучшими в своей спортивной карьере?

Лучшие годы я провёл в Венгрии. Там была самая лучшая команда. С такими мастерами поиграть – это не просто так. Здесь у нас команда была немного послабее – тут ты и выделяешься. Да и поля у нас… Разве на таких полях игру покажешь?

– Вы в своё время старались кому-нибудь подражать?

Моим кумиром был Пеле. Мне удалось посмотреть на его игру, когда бразильцы приезжали в Союз на товарищескую игру. А из наших игроков мне одно время Численко нравился. Он играл крайним нападающим, на том же месте, где и я.

Игроки чебоксарской «Стали» - Сахаров, Ванин, Егоров, 1975 год (слева направо)

– Можете ли Вы оценить свои лучшие качества на поле? Ваши сильные стороны?

Для меня не трудно было обыграть защитника. Техника была, скоростные данные были. Поле видел. Это всё мне дала венгерская школа. В основном – за счёт хитрости.

– Было ли отличие в венгерском футболе 60-х годов, когда Вы там играли, и в 1975 году, когда Вы выезжали туда на товарищеские игры с командой агрегатного завода?

Что же касается самого венгерского футбола, то отличия не было никакого. Всё поставлено на профессиональный уровень. Там футболисты, в том числе и дети, не носят форму с собой. Там у них прачечная есть, врачи и т.д. Профессионализм как был, так и остался.

«Сталь» Чебоксары перед поездкой в Венгрию в 1975 году

– Нравится ли Вам нынешнее поколение наших чебоксарских футболистов (возьмём, для примера, «Азамат») и чем они отличаются от игроков вашего поколения? (интервью 1994 года - прим.автора)



Игрой отличаются. Игра, конечно, не поставлена, хотя сами игроки были неплохие. Но самое главное – игру, тактику, поставить не смогли. Видимо, неправильная была подготовка к сезону.

– Второго игрока вашего класса у нас с тех пор не появилось? Как Вы считаете?

Я себе не судья. Спросите болельщиков.

От автора:

Все, кто видел своими глазами игру Анатолия Егорова, отмечают, что он был, без сомнения, лучшим игроком своего поколения. Заслужить похвалу в свой адрес почётно, но получить её со стороны соперников почётнее вдвойне. В качестве примера можно привести отчёт из газеты «Ленинское знамя» города Термез от 26 сентября 1972 года, где описывался матч первенства СССР среди команд второй лиги между местным «Автомобилистом» и чебоксарской «Энергией». Несмотря на то, что хозяева поля одержали победу, ни один местный игрок не был отмечен индивидуально, даже наоборот – преобладали критические оценки их игры. А капитан «Энергии» удостоился целого абзаца:



«Запомнился своей игрой капитан команды «Энергии» Анатолий Егоров. Это истинный мозг коллектива. Он умело руководил действиями защитников, умно и расчетливо направлял в нужное русло атаку своих форвардов, среди которых техничной и самоотверженной игрой выделялся левый крайний Е. Миронец. Постоянно заряжен на удар и А. Егоров.»



«Запомнился своей игрой капитан команды «Энергии» Анатолий Егоров. Это истинный мозг коллектива. Он умело руководил действиями защитников, умно и расчетливо направлял в нужное русло атаку своих форвардов, среди которых техничной и самоотверженной игрой выделялся левый крайний Е. Миронец. Постоянно заряжен на удар и А. Егоров.»

И второе, не секрет, что многие называли Анатолия Егорова "Зигой". Откуда появилось это прозвище? Есть такая легенда. В 50-е годы в Чебоксарах играл очень хороший игрок Зигфрид Меценатов. Он потом в Красноярск уехал и там стал лучшим бомбардиром команды мастеров. Уменьшительное от Зигфрида - Зига. И вот, когда юный Егоров начал играть по детям и юношам, то многие стали замечать его талант и говорили: - "Вот, второй Зига растёт!"... Так к нему это прозвище и прикрепилось.

Администрация сайта "Футбол Чувашии" благодарит Алексея Гриценко за замечательный материал о легенде чувашского футбола Анатолие Егорове.