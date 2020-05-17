Стало известно когда начнется футбольный сезон в Чувашии

После того, как стало известно о возобновлении сезона в российской Премьер-лиге, многие любители футбола в Чувашии воспряли духом и начали активно интересоваться о сроках начала чемпионата и первенств ЧР сезона 2020 года.

Для получения информации мы позвонили президенту Федерации футбола Чувашской Республики Матренину Сергею Васильевичу, который сообщил, что начало сезона во многом зависит от решения правительства Чувашской Республики. На данный момент в регионе действуют ограничения, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, не позволяющие начать спортивные мероприятия в традиционные сроки.

Сергей Васильевич уверил нас, что после смягчения ограничительных мер, решение о возобновлении и формате проведения сезона будет принято в максимально короткие сроки.

Тем временем Михаил Мишустин сегодня сообщил, что 27 регионов России готовы к постепенному смягчению ограничений. По его словам, это становится возможным поскольку за несколько дней в этих регионах показатель распространения инфекции не превышает единицы. Но о каких регионах идет речь, премьер-министр не уточнил.