Российский футбол выходит из карантина

Сегодня РПЛ подтвердила заявление РФС о возобновлении турнира 21 июня. Оставшиеся матчи сезона РПЛ пройдут без зрителей и предполагает завершение 22 июля. Также стало известно, что в матчах послекарантинного отрезка будет разрешено пять замен, вместо трех допандемийных.

По итогам сезона два клуба покинут Премьер-лигу без стыковых матчей, а напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ, при этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков также сообщил, что если сезон не удастся доиграть до конца, то результаты будут зафиксированы по последнему полностью сыгранному туру. Это будет касаться и чемпионства, и еврокубков, и двух команд, которые вылетят.

Что касается ФНЛ, то было принято решение не доигрывать турнир и завершить его по состоянию на 17 марта, когда была объявлена приостановка из-за пандемии коронавируса. Таким образом, повышение в классе получили два лидера первого дивизиона – «Ротор» и «Химки». При этом располагающийся на третьей строчке в турнирной таблице клуб «Чертаново» отстаёт от второго места лишь по дополнительным показателям, а занимающее четвёртое место «Торпедо» уступает им в одно очко. Болельщикам «Чертаново» и «Торпедо» можно только посочувствовать. Их клубы точно не получат повышения, потому как, если вдруг «Ротор» или «Химки» не пройдут лицензирование, то приоритет на право участия в Премьер-лиге в следующем сезоне будет предоставлен аутсайдерам сезона 2019/20, занявшим 15 и 16 место.