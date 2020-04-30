Лига 1 досрочно подвела итоги сезона

Как все уже знают, почти все футбольные чемпионаты в мире приостановлены до неопределенного времени из-за пандемии коронавируса. Во Франции решили, что перспективы доигрывания турнира весьма туманны и стоит завершить национальный чемпионат уже сейчас. Подведение итогов в Лиге 1 началось после заявления премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа о том, что сезон-2019/2020 в Лиге 1 из-за пандемии коронавируса не может быть доигран.

В итоге Лига 1 официально объявила о распределении мест в турнирной таблице, первую строчку в которой справедливо занял «Пари Сен-Жермен».

Согласно итоговой таблице по итогам 28 туров в Лигу чемпионов вышли «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн», «Лилль» и «Реймс» сыграют в Лиге Европы. Вылетают - «Амьен» и «Тулуза». «Монако» Александра Головина завершили сезон 2019/2020 года на 9 месте.

Что касается текущего розыгрыша Лиги чемпионов, то есть вероятность того, что «Пари Сен-Жермен» может провести оставшиеся матчи престижного еврокубка за пределами страны, так как во Франции из-за пандемии до 1 сентября были отменены все массовые мероприятия.

Российская Премьер-Лига сейчас также на паузе из-за пандемии коронавируса. Ходят слухи, что и Россия может завершить сезон досрочно. Если это решение будет принято, то петербургский «Зенит» будет объявлен чемпионом 2019/2020 года. Серебро достанется железнодорожникам, а бронзовые медали получат футболисты «Краснодара». При таком раскладе вышеназванная тройка команд будет представлять Россию в Лиге чемпионов 2020/21 года. Путевки в Лигу Европы достанутся «Ростову» и ЦСКА, расположившихся перед наступлением паузы на четвертой и пятой строчке соответственно.