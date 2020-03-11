Итоги ветеранского футбольного сезона в Чувашии

Сегодня тиражом 100 экземпляров вышел в свет календарь-справочник - Итоги футбольного сезона-2019 среди ветеранов. По названию понятно, что это книжное издание посвящено выступлению ветеранских команд Чувашии в прошедшем 2019 году. Авторами и разработчиками этого проекта выступили Дмитрий Володарский и Алексей Гриценко.

Выпуск справочника в бумажном варианте был бы затруднителен без помощи спонсоров и они нашлись. Инвесторами проекта стали действующие футболисты-ветераны - Василий Антонов, Михаил Богаратов, Дмитрий Володарский, Александр Козлов, Александр Матвеев, Владимир Мочалов, Сергей Спиридонов, а также известные в республике футбольные меценаты Александр Кучкасов и Сергей Червяков.

Каждый активный участник ветеранского футбольного движения, принимавший участие в многочисленных турнирах, как внутри республики, так и за ее пределами, может найти себя и свои команды среди множества фотографий, представленных в данном сборнике.

Также стоит отметить, что разделе "Юбиляры 2019 года" данного сборника представлены наши прославленные юбиляры, такие как Сергей Грибов, Сергей Верхунов, Сергей Юденков, Виталий Ваганов, Владимир Кулагин, Александр Матвеев и другие.

Поздравляем Юбиляров и всех ветеранов футбола Чувашии с выходом в свет столь уникального издания!!! Желаем долгой футбольной жизни на полях сражений!!!