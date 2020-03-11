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Итоги ветеранского футбольного сезона в Чувашии



Сегодня тиражом 100 экземпляров вышел в свет календарь-справочник - Итоги футбольного сезона-2019 среди ветеранов. По названию понятно, что это книжное издание посвящено выступлению ветеранских команд Чувашии в прошедшем 2019 году. Авторами и разработчиками этого проекта выступили Дмитрий Володарский и Алексей Гриценко.

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Выпуск справочника в бумажном варианте был бы затруднителен без помощи спонсоров и они нашлись. Инвесторами проекта стали действующие футболисты-ветераны - Василий Антонов, Михаил Богаратов, Дмитрий Володарский, Александр Козлов, Александр Матвеев, Владимир Мочалов, Сергей Спиридонов, а также известные в республике футбольные меценаты Александр Кучкасов и Сергей Червяков.

Каждый активный участник ветеранского футбольного движения, принимавший участие в многочисленных турнирах, как внутри республики, так и за ее пределами, может найти себя и свои команды среди множества фотографий, представленных в данном сборнике.

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Также стоит отметить, что разделе "Юбиляры 2019 года" данного сборника представлены наши прославленные юбиляры, такие как Сергей Грибов, Сергей Верхунов, Сергей Юденков, Виталий Ваганов, Владимир Кулагин, Александр Матвеев и другие.

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Поздравляем Юбиляров и всех ветеранов футбола Чувашии с выходом в свет столь уникального издания!!! Желаем долгой футбольной жизни на полях сражений!!!

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