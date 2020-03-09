"Волга-ТАВ" побеждает в турнире 50+

Обыграв всех своих оппонентов походу турнира, "Волга-ТАВ" за тур до окончания Первенства г. Чебоксары по мини-футболу среди ветеранов старше 50 лет обеспечила себе первое место. Лишь после этого "тавчане" позволили себе расслабиться, чем не преминули воспользоваться их "бесприставочные" тезки, обыграв новоиспеченного чемпиона 2:1. Эта победа позволила "Волге" лишь замкнуть тройку призеров. А вот серебрянным призером, неожиданно для многих, стал "ДМБ-Тайфун"! Шемуршинцы очень достойно провели весь турнир, потеряв очки лишь в матче против чемпиона (0:2) и бронзового призера (2:3).