"Волга-ТАВ" захватила лидерство

В минувшую субботу стартовало Первенство по мини-футболу среди ветеранов от 50 лет и старше. В этом году в турнире примут участие 8 команд: чебоксарские "Волга", "Крылья", "Волга-ТАВ", "Динамо", "Союз-50", новочебоксарская "Заря", шемуршинский "ДМБ" и козьмодемьянский "Арсенал"!

В первом туре обе "Волги", "Крылья" и ДМБ одержали свои первые победы в турнире, пополнив свою копилку тремя очками.

Ветераны 50+. Мини-футбол. 1 тур. Крылья - Арсенал - 3:1, Волга - Заря - 3:1, ДМБ - Динамо - 4:0, Союз-50 - Волга-ТАВ - 1:4

Во втором туре неудачники первого тура "Арсенал" и "Динамо" также приобрели первые очки, сыграв между собой вничью. Новочебоксарцы сыграли более полезно, набрав сразу 3 очка в очень результативном матче против "Союз-50". "Волга-ТАВ" обыграла лидера по итогам первого тура шумуршинский ДМБ и возглавила турнирную таблицу, потому как их конкуренты "Волга" и "Крылья" завершили свой матч вничью.

Ветераны 50+. Мини-футбол. 2 тур. Арсенал - Динамо - 1:1, Волга-ТАВ -ДМБ - 2:0, Заря - Союз-50 - 7:3, Крылья - Волга - 1:1