"Волга" - лучшая команда Чувашии

Завершилось очередное Первенство Чувашии по мини-футболу среди ветеранов от 40 лет и старше. За два тура до окончания турнира один из претендентов на золото новочебоксарский "Комплект21" поставил себя в затруднительное положение, при котором судьба чемпионства была в руках и ногах их конкурента - чебоксарской "Волги".

Шансы на первое место у подопечных Сергея Кирсанова сохранялись лишь в случае потери очков волжанами в матче против "Крыльев", которые в случае победы также имели определенные шансы на общий успех, а значит и с мотивацией у "крылышек" все было в порядке. Безголевая ничья в первом тайме настраивала новочебоксарцев на положительный лад, но гол лучшего снайпера "Волги" Алексея Иванова через 3 минуты после окончания перерыва резко подорвал надежду преследователей на нужный для них исход. Этот гол так и остался единственным в матче. Эта победа сделала волжан недосягаемыми для других за тур до окончания первенства.

Несмотря на это, заключительный календарный матч турнира между "Волгой" и "Комплектом" не должен был стать проходным. Зная всю принципиальность этой встречи, команды были настроены показать бескомпромиссный футбол. Лучше это получилось сделать "Комплекту", который не позволил обыграть себя новоиспеченному чемпиону и оставил ноль в своей графе "поражения" по итогам всего турнира.

В борьбе за бронзу, "Волга-ТАВ" едва на упустили нужную им победу в матче против второй команды своих преследователей - "Крылья-2". Но победный гол ТАВа за две минуты до конца все же принес им медали, оставив первую команду "крылышек" на четвертой строчке.

Таким образом, итоговая таблица Первенства Чувашии по мини-футболу среди ветеранов приняла следующий вид:

Бомбардиры (ТОП-5):

1. Кирсанов Сергей ("Комплект21") - 24 (4 с пенальти)

2. Краснов Александр ("Волга-ТАВ-Урмары") - 22 (1)

3. Иванов Алексей ("Волга") - 21 (0)

4. Кожатов Роман ("Волга") - 15 (0)

5. Александров Сергей ("Комплект21") - 14 (0)

"Волга" Чебоксары - победитель Первенства Чувашии по мини-футболу сезона 2019/2020 года

"Комплект21" Новочебоксарск - серебряный призер Первенства Чувашии по мини-футболу сезона 2019/2020 года

"Волга-ТАВ-Урмары" Чебоксары-Урмары - брозовый призер Первенства Чувашии по мини-футболу сезона 2019/2020 года

Помимо командных наград, Федерация футбола ЧР подготовила индивидуальные призы игрокам в различных номинациях. Итак, лучшим бомбардиром с 24 мячами стал Сергей Кирсанов ("Комплект21"), лучшим вратарем турнира был признан Александр Приходько ("Волга-ТАВ-Урмары"), а награда лучшему игроку Первенства досталась игроку чебоксарской "Волги" Алексею Иванову.

Сергей Кирсанов - лучший бомбардир Первенства Чувашии по мини-футболу сезона 2019/2020 года

Алексей Иванов - лучший игрок Первенства Чувашии по мини-футболу сезона 2019/2020 года