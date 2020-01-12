"Крылья" вмешиваются в борьбу за золото

После ничьей в матче 11 тура против «Крыльев» (1:1), новочебоксарский «Комплект21» еще более осложнил себе жизнь в борьбе за первое место в Первенстве Чувашии среди ветеранов по мини-футболу. «Комплект21» усилиями своего бомбардира Сергея Кирсанова первым открыл счет на 5-й минуте, но в самом начале второй половины Александр Майоров сравнивает счет и, как оказалось, устанавливает итоговый счет матча. Очередная потеря важных очков новочебоксарцами повышает шансы лидирующей «Волги» до максимума.

«Волга», имея четырехочковое преимущество за 2 тура до конца Первенства, уже в следующем туре может оформить чемпионство. Для этого подопечные Александра Балыбердина должны обыгрывать в ближайшем туре сегодняшнего нарушителя спокойствия – столичные «Крылья». Любой другой исход отложит вопрос о победителе на заключительный тур, когда и состоится очная встреча заклятых соперников.

Ветераны. 11 тур. ОМОН - Фемида - 7:4, Крылья-2 - Заря - 2:2, Крылья - Комплект21 - 1:1, Сталь-Традиции - Динамо - 6:4, Тайфун-КостИнСтрой - Волга-ТАВ - 0:3, Союз-50 - Союз-Ника - 3:1