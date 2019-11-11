Итоги сезона - 2019. Совет Федерации

На Совете Федерации футбола ЧР, проходящем 2 ноября в конференц-зале стадиона "Олимпийский", были подведены итоги прошедшего сезона в нашей республике. Одним из пунктов повестки дня Совета традиционно стало определение лучших футболистов, тренера, арбитра и инспектора 2019 года. Перед началом мероприятия был проведен опрос среди тренеров, по итогам которого были определены лучшие в различных номинациях.
|Взрослые
|Лучший вратарь
| Гараев Айдар
|"Спартак" г. Чебоксары
|Лучший защитник
| Земсков Александр
|"Спартак" г. Чебоксары
|Лучший полузащитник
| Кириллов Алексей
|"Спартак" г. Чебоксары
|Лучший нападающий
| Шалин Роман
|"Химик-АВГУСТ" п. Вурнары
|Лучший бомбардир (21 мяч)
| Шалин Роман
|"Химик-АВГУСТ" п. Вурнары
|Лучший тренер
| Изатуллаев Павел Серверович
|"СШ по футболу" г. Чебоксары
|Лучший судья
| Кустин Сергей
|г. Алатырь
|Лучший инспектор
| Золкин Сергей Вячеславович
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|Ветераны
|Лучший вратарь
| Сабиров Альберт
|"Волга" г. Чебоксары
|Лучший защитник
| Павлов Эдуард
|"Комплект21" г. Новочебоксарск
|Лучший полузащитник
| Кулагин Владимир
|"Крылья" г. Чебоксары
|Лучший нападающий
| Моисеев Андрей
|"Темп" с. Батырево
|Лучший бомбардир (31 мяч)
| Моисеев Андрей
|"Темп" с. Батырев
|Лучший тренер
| Кирсанов Сергей Анатольевич
|"Комплект21" г. Новочебоксарск