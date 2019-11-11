Спортивная страховка
» » Итоги сезона - 2019. Совет Федерации

Итоги сезона - 2019. Совет Федерации


На Совете Федерации футбола ЧР, проходящем 2 ноября в конференц-зале стадиона "Олимпийский", были подведены итоги прошедшего сезона в нашей республике. Одним из пунктов повестки дня Совета традиционно стало определение лучших футболистов, тренера, арбитра и инспектора 2019 года. Перед началом мероприятия был проведен опрос среди тренеров, по итогам которого были определены лучшие в различных номинациях.

Взрослые
Лучший вратарь  Гараев Айдар "Спартак" г. Чебоксары
Лучший защитник  Земсков Александр "Спартак" г. Чебоксары
Лучший полузащитник  Кириллов Алексей "Спартак" г. Чебоксары
Лучший нападающий  Шалин Роман "Химик-АВГУСТ" п. Вурнары 
Лучший бомбардир (21 мяч)  Шалин Роман "Химик-АВГУСТ" п. Вурнары 
Лучший тренер  Изатуллаев Павел Серверович "СШ по футболу" г. Чебоксары 
Лучший судья  Кустин Сергей г. Алатырь
Лучший инспектор  Золкин Сергей Вячеславович  
Ветераны
Лучший вратарь  Сабиров Альберт "Волга" г. Чебоксары
Лучший защитник  Павлов Эдуард "Комплект21" г. Новочебоксарск
Лучший полузащитник  Кулагин Владимир "Крылья" г. Чебоксары
Лучший нападающий  Моисеев Андрей "Темп" с. Батырево
Лучший бомбардир (31 мяч)  Моисеев Андрей "Темп" с. Батырев
Лучший тренер  Кирсанов Сергей Анатольевич "Комплект21" г. Новочебоксарск
Итоги сезона - 2019. Совет Федерации Итоги сезона - 2019. Совет Федерации Итоги сезона - 2019. Совет Федерации Итоги сезона - 2019. Совет Федерации
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

Награждение чемпиона и призеров чемпионата Чувашии по мини-футболу

Определены лучшие игроки сезона 2018 года

ЛФЛ в Чебоксарах. Итоги

"ЛОКОБОЛ-2016-РЖД". Чувашия. Итоги