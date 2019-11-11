Итоги сезона - 2019. Совет Федерации

На Совете Федерации футбола ЧР, проходящем 2 ноября в конференц-зале стадиона "Олимпийский", были подведены итоги прошедшего сезона в нашей республике. Одним из пунктов повестки дня Совета традиционно стало определение лучших футболистов, тренера, арбитра и инспектора 2019 года. Перед началом мероприятия был проведен опрос среди тренеров, по итогам которого были определены лучшие в различных номинациях.

Взрослые Лучший вратарь Гараев Айдар "Спартак" г. Чебоксары Лучший защитник Земсков Александр "Спартак" г. Чебоксары Лучший полузащитник Кириллов Алексей "Спартак" г. Чебоксары Лучший нападающий Шалин Роман "Химик-АВГУСТ" п. Вурнары Лучший бомбардир (21 мяч) Шалин Роман "Химик-АВГУСТ" п. Вурнары Лучший тренер Изатуллаев Павел Серверович "СШ по футболу" г. Чебоксары Лучший судья Кустин Сергей г. Алатырь Лучший инспектор Золкин Сергей Вячеславович