Невероятная концовка

Когда наш сайт информировал своих читателей о битве в Чурачиках, мы и не подозревали, что ответный поединок между "Локомотивом" и "Чурачиками" в Канаше будет еще более жарким. Невероятная развязка в концовке надолго останется в памяти у тех, кто это видел и, тем более, тех кто принимал участие.

Результативная ничья (2:2) в Чурачиках оставляла шансы на победу в турнире у обоих коллективов, правда предпочтительнее они были все же у канашцев, которых в ответном матче устраивала даже малорезультативная ничья.

Герой матча и автор дубля в Чурачиках, капитан "Локомотива" Руслан Кадушкин стал злым гением для чурачикцев и в ответном матче. Но обо всем по порядку...

Именно Руслан открыл счет на 29-й минуте, и на какое-то время "Локомотив" стал лидером в двухматчевом противостоянии. Но игроки гостей Михаил Усачев и Семен Замков к 81-й минуте так развернули ход матча, что даже дополнительное время для канашцев стало пределом их, если мечтаний, то желаний уж точно. Но как оказалось, замечтались сами чурачикцы, пропустившие почти мгновенно от, вышедшего минутой ранее(!!!), Марселя Сагдеева. 2:2. Подумалось, что теперь команды будут осторожно доигрывать основное время, чтобы решить все по его завершению. Но как бы не так! Нападающий ФК "Чурачики" Михаил Усачев вновь выводит гостей вперед на 86-й минуте и, как многие подумали, "хоронит" канашцев, ведь даже ничья 3:3 будет не в пользу хозяев. Однако, "Локомотив" так просто не сломить. Сначала на 88-й минуте Александр Тимофеев в сутолоке во вратарской оказался расторопнее всех и возвращает интригу в матче. А в уже компенсированное время главный арбитр Максим Кадушкин назначает одиннадцатиметровый в ворота чурачикцев, который уверенно реализовал его однофамилец Руслан! 4:3