Без 5 минут чемпион

После победы в гостях над ижевским "Зенитом" (1:2), "Химик-АВГУСТ" стал еще ближе к повторению успеха прошлого года, в котором вурнарцы выиграли Первенство и Кубок МФС "Приволжье". Для завоевания очередного трофея, химикам необходимо в заключительных двух матчах Первенства набрать всего одно очко! Сделать это они могут уже в четверг 24 октября.

В этот день подопечные Александра Ешкина сыграют в гостях с идущим на четвертом месте "Дорожником". Эти команды уже трижды встречались между собой в этом сезоне и почти везде успех праздновали вурнарцы. Если в матче Первенства эти команды разошлись миром (0:0), то в поединках на Кубок чувашская дружина уверенно переиграла своих оппонентов с общим счетом 6:1. Вот и сейчас мы надеемся, что все сложится в пользу наших футболистов.

На всякий случай сообщаем, что 26 октября состоится матч заключительного тура, в котором "Химик-АВГУСТ" сыграет в гостях против аутсайдера турнира - "Академия Коноплева").