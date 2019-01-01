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JOMA в Чебоксарах


Совсем недавно в Чебоксарах появилась возможность приобрести футбольную обувь, мячи, экипировку и аксессуары известного производителя товаров для футбола и мини-футбола - испанского бренда Joma. Это стало возможным благодаря двум энтузиастам, которые несмотря на сложную мировую ситуацию на рынке спортивных товаров, не побоялись вложить свои силы и средства на развитие этой отрасли у нас в городе.

Ознакомиться с ассортиментом и ценами можно в их группе Вконтакте - Joma в Чебоксарах.

Специально для всех читателей сайта "Футбол Чувашии" магазин делает дополнительную скидку 200 рублей на все мячи и обувь. Для получения скидки назови кодовое слово "Футбол Чувашии - сила".

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