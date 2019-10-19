Рубилово в Чурачиках

После интригующих полуфиналов (Локомотив - Элара - 2:0 (1:3), Волга - Чурачики - 2:1 (1:4)), первый финальный матч Первенства Чувашии в первом дивизионе выдался не менее ярким и бескомпромиссным.

Три удаления, два пенальти на последних минутах, один из которых не был реализован - что может быть огненнее?! Первый матч между ФК "Чурачики" и канашским "Локомотивом" не дал ответа на вопрос о победителе первого дивизиона, зато еще больше подогрел интерес с ответному матчу в Канаше.

Хозяева, усилиями Николая Емельянова, первыми открыли счет на 13 минуте. Но капитан гостей Руслан Кадушкин незадолго до перерыва смог сравнять счет, забив важный гол на выезде. В середине второй половины, вышедший на замену Семен Замков, вновь выводит чурачикцев вперед. Но когда секундомер главного арбитра матча Сергея Кустина уже отсчитывал последний круг, гости получили право на одиннадцатиметровый, который уверенно реализовал капитан "Локомотива" Руслан Кадушкин - 2:2. Но события в матче еще не закончились! В компенсированнное время гости неаккуратно сыграли в своей штрафной (мяч попал в руку защитника), за что и поплатились одиннадцатиметровым. Полузащитник хозяев Сергей Никитин реализовал попытку, но судья попросил перебить удар, ввиду того, что кто-то из чурачикцев раньше времени забежал в штрафную. К разочарованию местной публики повторный удар у Сергея получился менее точным. Мяч, угодив в штангу, прокатился вдоль ворот и улетел мимо створа ворот. Таким образом, 27 октября в Канаше нас ждет захватывающий финал второго по значимости турнира в Чувашии, в котором из-за удалений и предупреждений не смогут принять участие сразу четыре игрока первого матча. Начало матча в 13:00.

Первенство Чувашии - 2019. Первый дивизион. Финал. Первый матч

"ЧУРАЧИКИ" с. Чурачики - "ЛОКОМОТИВ" Канаш - 2:2 (1:1)

19.10.2019. г. Чебоксары. Стадион "Труд". 200 зрителей

Судьи: Сергей Кустин, Игорь Кутлубердин, Евгений Жуков. Инспектор: Сергей Верхунов

Голы: Емельянов (13), Замков (71) - Кадушкин (39, 90 пен.)

Нереализованный пенальти: Никитин (90+, штанга) - нет

Предупреждения: Алексеев, Михайловский, Никитин - Тимофеев

Удаления: Шемяков (2 ж.к.) - Исмоилов (2 ж.к.), Павлов (оскорбительная нецензурная брань)