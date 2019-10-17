Кубок МФС "Приволжье" сохранил вурнарскую прописку

Благодаря голам двух Артемов в ответном финальном матче против пензенского "Зенита", "Химик-АВГУСТ", как и годом ранее, вновь завоевал Кубок МФС "Приволжье". Команда из Вурнар также близка к повторению результата и в Первенстве.

Кубок МФС "Приволжье" - 2019. Финал. Ответный матч

"ХИМИК-АВГУСТ" Вурнары - "ЗЕНИТ" Пенза - 2:0 (1:0). Первый матч - 1:2

16.10.2019. п. Вурнары. Стадион "Химик". 857 зрителей

Судьи: Андрей Чулкин, Павел Аммосов, Дмитрий Гурьянов. Инспектор: Виктор Машков

Голы: Лобов (10), Бычков (60)

Предупреждения: Черентаев - Захаров, Аралин, Муромцев, Солодков, Трунов