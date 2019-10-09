"Волга" - бронзовый призер финала в Сочи

В финальном турнире среди ветеранов в возрастной категории "60+" нашу республику представляла чебоксарская "Волга" (руководитель - Юрий Андреевич Краснов).

Первым соперником волжан на групповом этапе стали ульяновские динамовцы. Игра сложилась очень непросто. Пропустив в первом тайме обидный гол после очевидной ошибки своего защитника, чебоксарцы смогли переломить ход неудачно складывающейся игры и дважды огорчили вратаря соперника (Виталий Бугай и Сергей Миронов). Волевая победа со счётом 2:1 сразу обозначила притязания "Волги" на первое место в своей группе.

Нулевая ничья со "Стартом" (Заречный Пензенская область) обеспечила волжанам итоговое лидерство в своей группе.

В полуфинале соперником чебоксарцев стал "Урал" из Екатеринбурга. В конце первого тайма в игре волжан произошел необъяснимый провал, вследствие чего в их ворота один за другим влетели 2 мяча, один из которых со спорного пенальти. Во втором тайме чебоксарцы попытались переломить ход неудачно складывающегося поединка. Но все, на что они оказались способны, это забить один ответный мяч, оказавшийся на счету Алексея Карягина. Обидное поражение не позволило волжанам бороться за медали высшей пробы.

Тем не менее они не сникли и в поединке с "Динамо" из Ульяновска. Волжане ещё раз переиграли соперника, но на этот раз с более убедительным преимуществом - 3:1. Авторами забитых у волжан голов стали Юрий Габдуллин, Юрий Вислобоков и Алексей Карягин.

Финальный поединок между сборной Воронежской области и екатеринбургским "Уралом" прошел в равной борьбе. Обменявшись забитыми голами, команды в основное время не сумели выявить победителя. Поэтому пришлось прибегнуть к серии послематчевых пенальти, в которой лучше преуспели воронежцы, реализовавшие все пять своих попыток. Таким образом, первыми стала сборная Воронежской области, вторыми - "Урал", третьими - "Волга" из Чебоксар.

Состав команды "Волга" (Чебоксары): вратарь - Геннадий Прокопьев, полевые игроки - Михаил Богаратов, Виталий Бугай, Юрий Вислобоков, Юрий Габдуллин, Эдуард Ефимов, Алексей Карягин, Юрий Краснов, Сергей Миронов, Николай Нурсов, Николай Павлов (капитан), Александр Плотников.

По итогам турнира игрок команды "Волга", Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Михаил Богаратов признан самым полезным игроком турнира.