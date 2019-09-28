Финальный турнир в Сочи. Анонс

В период с 30 сентября по 5 октября 2019 года в г. Сочи на базе спортивного комплекса имени Александра Карелина пройдет финальный турнир V Первенства России по футболу среди ветеранов, в котором примут участие две команды из Чувашии - "С.С.С.Р" в категории "50+" и "Волга" в категории "60+".

Соперниками чебоксарского коллектива "С.С.С.Р" (руководитель - Владимир Михайлович Мочалов) в категории 50+ станут команды "Русь" (Ступино Московская область), "Лада" (Тольятти), "Торпедо" (Таганрог), "Кубань" (Краснодар), "Космос" (Хабаровск), "Искра" (Новоалександровск Ставропольский край), "Динамо" (Ульяновск), "Уфа" (Уфа) и "Металлург" (Липецк).

Чебоксарская "Волга" (руководитель - Юрий Андреевич Краснов) в более старшей возрастной категории померится силами с командами "Уралан" (Элиста), "Динамо" (Ульяновск), "Урал" (Екатеринбург), "Старт" (Заречный Пензенская область) и "Факел" (Воронеж).

Стоит также отметить, что в составе команды "Волга" будет выступать министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Михаил Викторович Богаратов.

Пожелаем нашим командам удачного выступления в солнечном Сочи! Но в то же время не забывать о главном принципе ветеранского футбола - дружбе, здоровье, высоком уважении и понимании соперников, зрителей, судей и организаторов соревнований!