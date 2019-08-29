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Драндрову Герольду Леонидовичу - 70!


Герольд Леонидович Драндров родился 29 августа 1949 года в с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики. В 1972 году окончил спортивный факультет Омского государственного института физической культуры. С 1983 года преподаватель факультета физической культуры в «Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева», а с 1989 года – заведующий кафедрой спортивных дисциплин. В 2002 год Герольд Леонидович защитил докторскую диссертацию на тему «Формирование готовности студентов факультетов физической культуры к творческому обучению двигательным действиям».

Драндрову Герольду Леонидовичу исполняется 70 лет

Помимо научных трудов, Герольд Леонидович большую часть своей жизни посвятил футболу. В качестве футболиста он выступал за алатырский "Спутник" (1970-1971), чебоксарские "Энергия" (1973, 1975-1976), "Луч" (1974), "Университет" (1977), "Сталь" (1978-1986), и "Буревестник" (1987-1989).

Ну, а применять теоретические знания, Герольд Леонидович мог в своей тренерской деятельности, которую он начал в 25 лет. В период с 1974 по 1978 год, он работал со студенческой командой ЧГУ, после чего до 1983 года работал в ДЮСШ "Сталь". В 1984 году Драндров Герольд Леонидович принял команду студентов ЧГПУ, в которой проработал до 1990 года. Получив признание своих тренерских заслуг, его приглашают в команду мастеров "Азамат" (II лига всесоюзного Первенства), где он и провел три года в качестве главного тренера (1991-1993).

Затем в его тренерской карьере были чебоксарский "Спартак", новочебоксарский "ТД Ельниково", вурнарский "Химик-АВГУСТ", "Волга-ветераны" и др. Сейчас он в тандеме с доцентом кафедры Зейнетдиновым Азатом тренирует студенческую команду ЧГПУ, которая принимает участие в ежегодном всероссийком турнире среди ВУЗов.

От лица администрации сайта "Футбол Чувашии" хочется поздравить юбиляра с днем рождения и пожелать здоровья и долгих лет жизни!

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