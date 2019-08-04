Чебоксары и Шумерля сыграют в финале

Ответные матчи полуфиналов в Шумерле и Чебоксарах выявили финалистов Кубка Чувашии-2019 среди взрослых команд.

В первом матче 1/2 финала в Цивильске ФК "Шумерля" с минимальным счетом 1:2 уступила "БоМиКу". Для выхода в финал подопечных Алексея Селезнева в домашнем поединке устраивала только победа. После безрезультативного первого тайма, шанс приблизить свои шансы на выход в финал предоставился шумерлинцам. На 53-й минуте главный арбитр матча Максим Кадушкин ставит "точку" в ворота гостей, но Алексей Матвеев не использует прекрасную возможность открыть счет. Но спустя двадцать минут Андрей Петров выручил своего одноклубника и все же распечатал ворота цивилян. 1:0. Попытки "БоМиКа" сравнять счет ни к чему не привели. Наоборот, вышедший на замену ветеран шумерлинского футбола Дмитрий Игнатьев, на последней минуте матча удвоил преимущество и помог ФК "Шумерля-ШЗСА" выйти в финал Кубка.

Во втором полуфинале "СШ по футболу" так и не смогла подобрать ключи к чебоксарской "Волге" и, как и в первом матче, уступила волжанам со счетом 0:2.

Теперь, 10 августа в решающем матче за Кубок Чувашии сразятся "Волга" и ФК "Шумерля-ШЗСА".

Кубок Чувашии. Полуфиналы. Ответные матчи. Шумерля-ШЗСА - БоМиК - 2:0 (первый матч - 1:2), Волга - СШ по футболу - 2:0 (2:0).