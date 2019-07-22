Представитель первого дивизиона имеет хорошие шансы сыграть в финале

Вчера в Цивильске и Чебоксарах состоялись первые матчи полуфинала Кубка Чувашии-2019 среди взрослых команд.

В первом полуфинале "БоМиК" не без труда одолел не блистающую в этом сезоне ФК "Шумерля-ШЗСА". Поведя в счете на 24-й минуте, цивиляне позволили гостям сравнять счет во второй половине матча, но затем нашли в себе силы вырвать победу в матче.

В другой паре, набравший ход на внутренней арене "СШ по футболу" неожиданно сконфузился на своем поле. Представитель первого дивизиона "Волга" смогла навязать молодым футболистам борьбу и, забив в каждом из таймов по голу, сделала неплохой задел перед ответной домашней игрой через неделю.

Кубок Чувашии. Полуфиналы. Первые матчи. БоМиК - Шумерля-ШЗСА - 2:1, СШ по футболу - Волга - 0:2