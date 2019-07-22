Интрига сохраняется

В субботу 20 июля на стадионе "Труд" матчем между "Волгой" и "Комплект21" стартовал заключительный тур первого круга Первенства Чувашии среди ветеранских команд. Матч между заклятыми соперниками должен был дать ответ на вопрос сможет ли "Комплект21" ликвидировать трехочковое отставание от волжан и продолжить тренд последних лет, когда судьба ветеранского турнира решалась в заключительном матче.

Начало матча получилось неспешным и моменты у обоих ворот создавались с большим трудом. Первыми создали свой голевой момент хозяева. Евгений Мамайкин едва не завершил контратаку хозяев в середине первого тайма, но лучшему бомбардиру турнира не хватило немного времени, чтобы переиграть вовремя вышедшего на него голкипера Евгения Окунева. Гости в долгу не остались и, теперь, уже Альберт Сабиров выручает волжан, отбив опасный удар Александра Солина в ближний угол. Спустя еще несколько минут Окунев опять не позволил хозяевам отличиться. Дмитрий Степанов практически без помех бил по воротам с линии штрафной, но удар вышел не слишком сильным и вратарь гостей вновь отвел угрозу. Затем очередь выручать перешла к вратарю "Волги", но с ударом со штрафного Сергея Кустина кипер хозяев ничего поделать не смог. 0:1. При таком счете команды ушли на перерыв.

После перерыва действующие чемпионы бросились отыгрываться и уже через 8 минут после начала второй половины Евгений Мамайкин после своевременного паса Дмитрия Степанова восстанавливает статус-кво. Спустя 20 минут Роман Кожатов воспользовался преимуществом в росте и ударом головой сделал "Комплект21" догоняющими. Спустя еще 5 минут Марсель Нигматуллин мог полностью решить вопрос о победителе, но полузащитник волжан умудрился не попасть по мячу с линии вратарской. Расплата не заставила себя долго ждать. За пару минут до конца прострел с правого фланга атаки гостей завершился точным ударом нападающего новочебоксарской команды Александра Солина. Ничейный счет сохранился до финального свистка. Таким образом, на начало второго круга преимущество волжан перед идущим на втором месте "Комплектом21" осталось прежним и составляет три очка.

Ветераны. 15 тур. Волга - Комплект21 - 2:2, Заря - Сталь - 1:4, Факел - Темп - 1:0, Рубин - ФК Ибреси - 5:0, Урмары-Волга-ТАВ - Цивиль - 3:0, Энергия - Крылья - 0:2, Протон - Динамо - 0:3