Вурнарцы теряют первые очки

Сегодня матчами в Вурнарах и Чебоксарах завершился первый круг Чемпионата Чувашии по футболу в высшем дивизионе. Сыграно целых 20 матчей!! (матч БоМиК - Спартак будет сыгран позднее). Это антирекорд чемпионатов Чувашии. Всего за 1,5 месяца 7 команд вышки завершили первый круг, победителем которого стал вурнарский "Химик-АВГУСТ". Подопечные Александра Строгонова в 6 матчах одержали 5 побед и один поединок свели вничью. Первая потеря очков случилась с действующим чемпионом в прошедшем туре, когда в Вурнары приехал обидчик химиков по Кубку МФС "Приволжье" чебоксарский "Спартак".

Напомним, что в Кубке МФС "Приволжье" красно-белые одержали неожиданную победу над "Химик-АВГУСТ" в Вурнарах со счетом 2:0. Если тогда этот результат воспринимался, как сенсация, то перед игрой в чемпионате Чувашии, шансы обеих команд выглядели примерно равными. Создав немного опасных моментов, команды так не смогли огорчить друг друга за все 90 минут. Не сумев ни разу забить спартаковцам за 180 минут игры дома, вурнарцы сохранили за собой первую строчку турнирной таблицы, позволив приблизиться к себе столичной "СШ по футболу", которая свой заключительный матч первого круга уверенно выиграла. Подопечные Павла Изатуллаева прекрасно прошли первый отрезок чемпионата, одержав 5 побед из 6.