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"Энергия" преподносит сенсацию


Удивительный матч состоялся вчера на стадионе "Энергия" в Чебоксарах в рамках 4 тура Чемпионата Чувашии по футболу в высшем дивизионе. Сразу несколько поразительных фактов имели место быть в матче аутсайдера чебоксарской "Энергии" и претендента на медали - цивильского "БоМиК". Но обо всем по порядку.

Матч, в котором были явно определены фаворит и аутсайдер, начался так, что было непонятно какая команда в стартовых 2-х матчах пропустила 14 мячей, а какая, обладая неплохим бюджетом и, соответственно, хорошим подбором игроков претендует на самые высокие места Чемпионата. Единственный, пожалуй, эпизод немного ожививший болельщиков в первом тайме, был незасчитанный гол цивилянина Александра Григорьева, добившего мяч в ворота, находясь в положении "вне игры".

А вот основные события этого необычного матча стали происходить, даже не во второй половине, а немного ранее ... в перерыве. Чего-то неподелившие во время игры одноклубники из Цивильска Евгений Краснов и Станислав Иванов, продолжили выяснение отношений около туалетов. Этот эпизод не остался незамеченным для бригады судей во главе с Романом Кирсановым, который и показал обоим участникам по красной карточке. Таким образом, "БоМиК" вышел на второй тайм, лишившись двух своих игроков.

Несмотря на два удаления, рисунок игры практически не изменился, разве что подходы хозяев к владениям Максима Судакова стали происходить почаще. Один из таких на 70-й минуте привел к назначению одиннадцатиметрового удара. Вратарь гостей угадал направление удара полузащитника "Энергии" Дмитрия Терентьева, но спасти команду ему все же не удалось. 1:0 при численном большинстве в 2 игрока оставляли электроаппаратчикам хорошие шансы на первые очки в турнире. Плюс ко всему через 10 минут гостей осталось и вовсе 8! Алексей Малашин, выбрасывая аут на своей половине, попал мячом в затылок игрока хозяев. По мнению главного арбитра сделал он это умышленно, за что и был приговорен к наказанию в виде удаления с поля. Вскоре к штрафникам присоединился еще один игрок цивильской команды. На 87-й минуте Дереник Никогосян, уже имея одно предупреждение, вновь сфолил на желтую и так же покинул поле под красный цвет в руках Романа Кирсанова. Доиграв несколько минут, судья дал свисток об окончании матча, в котором "Энергия" преподнесла сенсацию, обыграв на своем поле "БоМиК" - 1:0.

Несмотря на негрубый по моему мнению характер игры, в игре было показано 10 предупреждений и 4 удаления, что, вероятно, стало рекордом за последние годы проведения чемпионатов.

Чемпионат Чувашии. 4 тур. Энергия - БоМиК - 1:0 (Терентьев, 70 пен.)

"БоМиК" (протокол)

Удаления Бомика в игре против Энергии

 

"Энергия" (протокол) 

Энергия протокол
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