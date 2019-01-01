Анонс матчей 4-5 мая

Завтра 4 мая в Вурнарах состоится матч 2 тура Первенства МФС "Приволжье". У ветеранов же в субботу стартует уже 3 тур Первенства. Подробнее о предстоящих матчах в нашей таблице.

№ Турнир Место Команды Время 1 МФС Приволжье, 2 тур Вурнары, ст. Химик Химик-АВГУСТ - Химик (Дзержинск) 4 мая, 16:00 2 Ветераны (Чувашия), 3 тур Новочебоксарск, ст. ДЮСШ №1 Комплект21 - Протон 4 мая, 15:00 3 Ветераны (Чувашия), 3 тур Чебоксары, ст. Труд Крылья - Цивиль 4 мая, 15:00 4 Ветераны (Чувашия), 3 тур Ядрин, ст. Труд Рубин - Урмары-Волга-ТАВ 4 мая, 15:00 5 Ветераны (Чувашия), 3 тур Чебоксары, ст. Олимпийский Динамо - Энергия 5 мая, 15:00 6 Ветераны (Чувашия), 3 тур Ибреси, ст. Спартак ФК Ибреси - Заря 5 мая, 15:00 7 Ветераны (Чувашия), 3 тур Красноармейское, ст. Факел Факел - Локомотив-Янтиково 5 мая, 15:00 8 Ветераны (Чувашия), 3 тур Чебоксары, ст. Труд Сталь - Темп 5 мая, 17:00