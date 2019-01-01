Спортивная страховка
» » Анонс матчей 4-5 мая

Анонс матчей 4-5 мая


Завтра 4 мая в Вурнарах состоится матч 2 тура Первенства МФС "Приволжье". У ветеранов же в субботу стартует уже 3 тур Первенства. Подробнее о предстоящих матчах в нашей таблице.

Турнир Место Команды Время
1 МФС Приволжье, 2 тур Вурнары, ст. Химик Химик-АВГУСТ - Химик (Дзержинск) 4 мая, 16:00
2 Ветераны (Чувашия), 3 тур Новочебоксарск, ст. ДЮСШ №1 Комплект21 - Протон 4 мая, 15:00
3 Ветераны (Чувашия), 3 тур Чебоксары, ст. Труд Крылья - Цивиль 4 мая, 15:00
4 Ветераны (Чувашия), 3 тур Ядрин, ст. Труд Рубин - Урмары-Волга-ТАВ 4 мая, 15:00
5 Ветераны (Чувашия), 3 тур Чебоксары, ст. Олимпийский Динамо - Энергия 5 мая, 15:00
6 Ветераны (Чувашия), 3 тур Ибреси, ст. Спартак ФК Ибреси - Заря 5 мая, 15:00
7 Ветераны (Чувашия), 3 тур Красноармейское, ст. Факел Факел - Локомотив-Янтиково 5 мая, 15:00
8 Ветераны (Чувашия), 3 тур Чебоксары, ст. Труд Сталь - Темп 5 мая, 17:00
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

Выезд на Суперкубок в Вурнары

Суперкубок Чувашии - 2017. Время и место начала матчей

Начало матчей заключительного тура

Кубок Чувашии