Анонс матчей 4-5 мая

Завтра 4 мая в Вурнарах состоится матч 2 тура Первенства МФС "Приволжье". У ветеранов же в субботу стартует уже 3 тур Первенства. Подробнее о предстоящих матчах в нашей таблице.
|№
|Турнир
|Место
|Команды
|Время
|1
|МФС Приволжье, 2 тур
|Вурнары, ст. Химик
|Химик-АВГУСТ - Химик (Дзержинск)
|4 мая, 16:00
|2
|Ветераны (Чувашия), 3 тур
|Новочебоксарск, ст. ДЮСШ №1
|Комплект21 - Протон
|4 мая, 15:00
|3
|Ветераны (Чувашия), 3 тур
|Чебоксары, ст. Труд
|Крылья - Цивиль
|4 мая, 15:00
|4
|Ветераны (Чувашия), 3 тур
|Ядрин, ст. Труд
|Рубин - Урмары-Волга-ТАВ
|4 мая, 15:00
|5
|Ветераны (Чувашия), 3 тур
|Чебоксары, ст. Олимпийский
|Динамо - Энергия
|5 мая, 15:00
|6
|Ветераны (Чувашия), 3 тур
|Ибреси, ст. Спартак
|ФК Ибреси - Заря
|5 мая, 15:00
|7
|Ветераны (Чувашия), 3 тур
|Красноармейское, ст. Факел
|Факел - Локомотив-Янтиково
|5 мая, 15:00
|8
|Ветераны (Чувашия), 3 тур
|Чебоксары, ст. Труд
|Сталь - Темп
|5 мая, 17:00