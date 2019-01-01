Начали с победы

В отличие от Кубка, в Первенстве МФС "Приволжье" от Чувашии заявлена только одна команда - "Химик-АВГУСТ". В первом туре Первенства, который стартовал в субботу 27 апреля, вурнарцы встречались с командой Академии имени Юрия Коноплева и одержали уверенную победу 2:0. Голом в составе вурнарской команды отметился капитан Сергей Дзодзиев. Еще один мяч нам помогли забить гости из поселка Приморский. Следующий матч Первенства вурнарцы вновь проведут дома 4 мая. Соперником наших химиков станет другой представитель химической промышленности - "Химик" Дзержинск.

Первенство МФС "Приволжье" - 2019. 1 тур. 27 апреля 2019 г. п. Вурнары.

"Химик-АВГУСТ" Вурнары - "Академия" Приморский - 2:0 (1:0).

Голы: Дзодзиев (76) - Каденов (13, автогол)