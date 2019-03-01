Когда впервые чувашские футболисты приняли участие в российских турнирах

Как и в прошлый раз, участникам викторины на знание истории чувашского футбола было предложено три вопроса с вариантами ответов.

1. Когда футболисты Чувашии впервые приняли участие в официальных соревнованиях российского масштаба?

1922 (16%)

1937 (19%)

1939 (19%)

1948 (46 %)

Ответ:

В августе 1922 года в Самаре проходила первая Поволжская Олимпиада. В футбольном турнире участвовало четыре коллектива. Сборная Чебоксар уступила сборной Самары со счётом 0:7 и завершила своё выступление.

Отметим, что за сборную Чебоксар в основном выступали представители Ядрина, которые месяцем ранее стали победителями футбольного турнира чувашской Олимпиады.

2. В каком году футболисты Чувашии впервые приняли участие в чемпионате СССР?

1935 (3%)

1936 (8%)

1948 (24%)

1965 (65%)

Ответ:

В 1935 году состоялся последний чемпионат СССР среди сборных команд городов. В первой группе участвовало шесть коллективов, которые по круговой системе разыграли звание чемпиона (им стала сборная Москвы). Вторая группа состояла из нескольких зон (тогда зоны назывались кустами) по четыре команды в каждой, где соревнования также проводились по круговой системе в один круг в одном из городов. Сборная Чебоксар была включена в куст 6 "Б", все матчи которого проходили в Горьком (ныне - Нижний Новгород), где, кроме хозяев, участвовали коллективы Казани и Ярославля. К сожалению, чебоксарцы выступили неудачно, уступив всем своим соперникам (Горькому - 0:6, Ярославлю - 4:5 и Казани - 0:5).

3. В каком году футболисты Чувашии впервые приняли участие в розыгрыше кубка СССР?

1936 (15%)

1937 (8%)

1965 (52%)

1966 (25%)

Ответ:

Розыгрыши кубка СССР стали проводиться с 1936 года. В первом розыгрыше представители нашей республики не принимали участия.

А вот во второй розыгрыш была допущена сильнейшая на тот момент команда Чувашии - чебоксарский "Темп".

В матче первого круга, состоявшемся 24 мая 1937 года на чебоксарском стадионе "Темп", хозяева поля принимали команду "Динамо-2" (Москва). Гости одержали внушительную победу со счётом 9:1. Единственный гол в составе чебоксарцев забил капитан команды Александр Беспалов.

К сожалению, в численном меньшинстве оказались участники викторины, давшие правильные ответы. Будем надеяться, что в дальнейшем наши респонденты будут более удачливыми.

Сайт "Футбол Чувашии" благодарит Алексея Гриценко за интересные вопросы и значимые для чувашского футбола исторические факты.