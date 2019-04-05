Завершился турнир памяти М.А.Зефирова - 2019

В период весенних каникул на стадионе "Олимпийский" прошел традиционный республиканский турнир по футболу на снегу памяти Михаила Зефирова среди юношей в двух возрастных группах.

В младшей группе среди детей 2006-2007 г.р. места распределились следующим образом: СШ-2006 Чебоксары - 1 место (тренер - Павлов А. Г.), СШ-2007 Чебоксары - 2 место, "Химик-АВГУСТ" Вурнары - 3 место.

У младших юношей 2004-2005 г.р. победу также праздновали подопечные тренера Павлова Андрея Геннадьевича. В финальном матче футболисты СШ-2004 с минимальным счетом 1:0 обыграли сверстников из "СШ-Спартак-2004". Третье место завоевал вурнарский "Химик-АВГУСТ" победивший в серии послематчевых пенальти СШ-2005.