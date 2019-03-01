"Динамо" - победитель зимнего Первенства

Перед заключительным туром Открытого Первенства Федерации футбола ЧР по зимнему футболу среди ветеранов вопрос о победителе оставался открытым. Набрав одинаковое количество очков, столичные "Динамо" и "Крылья", имели неплохие шансы стать победителем при условии выигрыша своих матчей в последнем туре. Теоритически на первой строчке могла оказаться и "Волга", но для этого им необходимо было побеждать "Динамо" и надеяться на осечку "крылышек" в матче против ФК "Ибреси". "Крылья" свой матч выиграли, поэтому круг соискателей на главный приз сузился до двух команд. Правда выиграть очень крупно "Крыльям" не удалось. Ведь для того, чтобы обойти "Динамо", в случае победы бело-голубых над "Волгой", им нужно было выигрывать ибресинцев с разницей "+11", как минимум.

Но шанс обойти динамовцев у "Крыльев" все еще оставался. Для этого им необходимо было надеяться, что волжане не проиграют "Динамо" в их очном противостоянии.

Но надежда на нужный результат стала покидать "крылышек" весьма стремительно. Уже к 5-й минуте бело-голубые, усилиями Андрея Прокопьева и Николая Абрамова, повели 2:0, а повода на изменение рисунка игры волжане давать не торопились. А когда "Синьори" в конце первой половины довел счет до неприличного, стало понятно, что "Динамо" свой шанс выиграть турнир вряд ли упустит.

Так и получилось. "Динамо", продолжая играть от обороны, смогли уверенно довести матч до победы и завоевать главный трофей турнира. На шаг сзади остались "Крылья", прошлогодний победитель зимнего Первенства "Волга" завершила турнир на третьей строчке.

Первенство ФФЧР по зимнему футболу среди ветеранов старше 40 лет. 7 тур. Сталь - Заря - 1:3, ФК Ибреси - Крылья - 0:5, Динамо - Волга - 4:2.

"Динамо" Чебоксары - победитель зимнего Первенства среди ветеранов (2019)

Помимо командных наград, организаторы отметили и личные заслуги футболистов. Таким образом, лучшим игроком Первенства был признан Николай Абрамов ("Динамо"), а лучшим вратарем - Александр Кругликов ("Крылья"). Приз лучшего бомбардира получил Андрей Прокопьев ("Динамо"), забивший 8 голов.