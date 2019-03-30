СОШ №61 удачно выступает в Щёлково

После победы в финале ПФО III этапа всероссийского проекта "Мини-футбол - в школу", школьники чебоксарской СОШ №61 2001-2002 г.р. заслужили право сыграть в финале проекта в городе Щёлково.

В группе D, куда помимо нашей команды попали еще "Школа №19" из г. Заполярный Мурманской области и "Школа №2" из г. Ливны Оренбургской области (ЦФО), борьбы не получилось, о чем мы нисколько не сожалеем. Чебоксарцы уверенно переиграли своих оппонентов (3:0 и 3:1 соответственно) и вышли в плей-офф.

Соперником нашей дружины по четвертьфиналу стала МОУ "СОШ №2" из города Качканар Свердловской области (УФО). Основное время матча завершилось 2:2 и для определения победителя пришлось прибегнуть с послематчевым пенальти. Удача в футбольной лотерее улыбнулась подопечным Сергея Николаевича Лесина и СОШ №61 выходит в полуфинал.

К сожалению, полуфинальный матч против МБОУ НАО СШ из поселка Искателей Ненецкого автономного округа (Северо-Запад) завершился не пользу нашей команды. Пропустив в первом тайме, футболисты СОШ №61 не смогли отыграться и пошли ва-банк в конце второй половины, за что поплатились еще одним голом. За 5 минут до конца нашим все же удалось отквитать один мяч, но "автобус" в исполнении "искателей" принес свои плоды и в финал турнира вышла команда Ненецкого автономного округа.

Теперь, завтра в матче за 3 место чебоксарцы сыграют против МКОУ "СОШ №9" из села Урожайное Ставропольского края (ПФО). Начало матча в 11:30. Пожелаем удачи нашим ребятам!

СОШ №61 Чебоксары (2001-2002 г.р.)