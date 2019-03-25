Первый обладатель Кубка Чувашии был определен в 1939 году

Кто и в каком году впервые стал сильнейшим футбольным коллективом в Чувашии мы узнали из предыдущего вопроса викторины. Теперь, настала очередь восполнить пробел по розыгрышу Кубка Чувашии по футболу.

1. В каком году впервые проходили соревнования на Кубок Чувашии?

1936 (22%)

1937 (23%)

1938 (37%)

1939 (18%)

2. Какая команда впервые стала обладателем кубка Чувашии?

Динамо Чебоксары (35%)

Локомотив Алатырь (20%)

Спартак Чебоксары (26%)

Темп Чебоксары (19%)

Ответ:

Первые матчи на Кубок Чувашии по футболу состоялись в 1938 году. В алатырской газете "Ленинский путь" от 22 сентября 1938 года на последней странице появилась заметка под заголовком "Матч на кубок Чувашии", в которой рассказывалось о поединке двух алатырских команд: "Динамо" и "Локомотива".

А вот что касается победителя первого розыгрыша, то здесь не всё ясно. К концу сентября борьбу за трофей продолжали три команды. "Спартак" Ибреси вышел в финал, а его соперник должен был определиться в полуфинальном матче между чебоксарским "Темпом" и алатырским "Локомотивом". Соперники долго не могли решить, где именно проводить матч. Информация о том, состоялся ли этот матч или нет, не было. Газеты ничего не писали, архивные материалы тоже об этом умалчивают. Скорее всего (это только предположение), что матч между алатырцами и чебоксарцами так и не состоялся, поэтому и нет никакой информации о победителе.

Предвосхищая ваши вопросы: "Как же ничего не известно? Ведь всеми уважаемый В.П. Крысин в своих справочниках из года в год печатает результат финала 1938 года: "Спартак" Чебоксары - "Спартак" Ибреси - 1:0"!? Отвечу так, что чебоксарский "Спартак" никак не мог стать участником финала, так как уступил чебоксарскому "Темпу" в четвертьфинале - 1:3 (протокол игры сохранился в архиве).

А вот в 1939 году победитель в Кубке Чувашии был наконец-то выявлен! В финальном матче встретились чебоксарские коллективы "Темп" и "Спартак", в котором победу одержали футболисты "Темпа" - 1:0.

Источники: протоколы соревнований на кубок Чувашии 1938 и 1939 годов (Центральный государственный архив Чувашской Республики), республиканские газеты 1938, 1939 гг.

Таким образом, большинство подписчиков (37%) группы "Футбол Чувашии" смогли угадать год проведения первого розыгрыша Кубка, а вот с определением команды, впервые победившей в Кубке Чувашии по футболу, возникли трудности. Лишь 19% респондентов смогли выбрать правильный ответ - "Темп" Чебоксары.

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