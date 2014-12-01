Первая сильнейшая команда Чувашии получила плуг

На этот раз Алексей Гриценко подготовил для любителей истории чувашского футбола целых три вопроса и все они были посвящены первой в истории сильнейшей команде Чувашской Республики. В отличии от первого вопроса недельной давности, на этот раз пользователи группы "Футбол Чувашии" в ВКонтакте могли выбрать один из предложенных вариантов.

1. В каком году впервые было разыграно звание сильнейшей команды Чувашии?

1922

1926

1936

1937

2. Какая команда впервые завоевала звание сильнейшей команды Чувашии?

"Темп" Чебоксары

сборная Алатыря

сборная Чебоксар

сборная Ядрина

3. Какой приз получила команда, впервые завоевав звание сильнейшей команды Чувашии?

"Золотые" медали

Серебряный кубок

Плуг

Почётная грамота

Как вы могли заметили, в вопросах не было ничего сказано про чемпионат Чувашии. До того, как стали проводиться чемпионаты Чувашии, футбольные команды выявляли сильнейший коллектив в других официальных соревнованиях, частью которых были футбольные турниры.

Речь идёт о Всечувашских олимпиадах и спартакиадах, которые проходили в 20-30-е годы прошлого века. Первая Всечувашская олимпиада состоялась в 1920 году, но футбольный турнир тогда не проводился.

В следующем, 1921 году футбольный турнир оказался в календаре соревнований, но, ввиду продовольственного кризиса на соревнования прибыли спортсмены лишь двух городов - Чебоксар и Ядрина. Было проведено два матча - между третьими командами городов, и на следующий день - между основными составами. Третья команда Ядрина добилась победы 1:0, а матч первых команд завершился вничью. Если не брать в расчёт поединок третьих команд, а учитывать только матч основных составов, то, как мы видим, победитель не был выявлен.

И только в 1922 году на очередной Всечувашской олимпиаде наконец-то был выявлен победитель. Сборная Ядрина одержала победу над футболистами Чебоксар со счётом 3:2 и стала победителем Чувашской областной олимпиады. Команде был вручен приз - плуг. Кстати, серебряный кубок тоже был в качестве приза на тех соревнованиях, но за другой вид спорта - баскетбол.

Источники: чебоксарские газеты:

"Известия" от 15.08.1921 и "Чувашский край" от 22.07.1922.

Таким образом, год появления первой сильнейшей команды Чувашии угадало всего 10,43% респондентов (худший показатель), команду-победительницу - 16,13% (третий по популярности), а вот главный приз в качестве плуга выбрало целых 26,2% участников викторины (второй по популярности).