"Альянс" решил судьбу первого места

В минувшие выходные на стадионе "Старт" завершились игры зимнего конкурса "Футбол - игра народная" в высшем, первом и во втором дивизионах.

В высшем дивизионе первое место в последнем туре разыгрывали в заочном противостоянии "Барсы" и "Северо-Запад". Перед заключительной игрой "Барсы" опережали своего конкурента на 2 очка и победа над, идущим на предпоследнем месте "Альянсом", обеспечивала им общий успех в вышке. К тому же, "Северо-Западу" надо было еще постараться выиграть у идущей на третьей позиции "Рябинки". Они постарались и выиграли свой матч. Победа 2:0 временно выводила "Северо-Запад" на первое место. Оставалось дождаться, как сыграют "Барсы". К удивлению многих "Барсы" проиграли! "Альянс" одержал победу над грозным соперником и не только сам сохранил прописку в высшем дивизионе, но сделал подарок футболистам "Северо-Запад" в виде золотых медалей турнира. Таким образом, "Барсы" завершили турнир на втором месте, "Рябинка" - на третьем. В первый дивизион опустились "Рать" и ТД "Аврора".

В первом и во втором дивизионах было менее интригующе. "Сувары" и "Сувары-2" по итогам девяти туров стали первыми в своих дивизионах и завоевали право на повышение в классе. В вышке в следующем году также сыграет ЧАЗ, который также обошел новочебоксарский "Интер" на флажке и по дополнительным показателям завоевал вторую путевку. "Форум", "Сокол" и "Кадыкова" покидают первый дивизион.

P.S. Распределение мест в таблице на скрине ошибочное. Техническая победа "Интера" над "Кадыкова" 5:0 не идет в зачет забитых и пропущенных голов, поэтому лучшая разница мячей при ничейной личке будет у ЧАЗ (+13 против +10). В целом, решение по неучету голов в матчах с техническими результатами для нас выглядит немного абсурдным. В них победитель недополучает потенциальные начисления в графу "забитые голы", а получивший "технарь", наоборот избегает пропущенных голов, хотя это минимум чего она заслуживает.

Компанию второй команде "Сувары" в первом дивизионе на следующий год составят "Лапсары" и ЧЭАЗ, занявшие второе и третье места соответственно.

"Сувары" - победители зимнего конкурса "Футбол - игра народная" - 2019

в первом дивизионе

"Сувары-2" - победители зимнего конкурса "Футбол - игра народная" - 2019

во втором дивизионе