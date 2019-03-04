Стоимость спортивной страховки

Как мы уже сообщали ранее, теперь ни одна спортивная Федерация не будет допускать к участию спортсменов, не имеющих на руках полис страхования жизни и здоровья. Пока одни спортсмены спорят и рассуждают на тему правильности этих требований, другие успешно выступают на турнирах с оформленной страховкой, заранее постелив соломку на случай возможных травм.

Скупой платит дважды

О пользе страхования, особенно спортсменов, думаю, много объяснять не надо. Материальная помощь при наступлении несчастного случая на тренировке или соревновании поможет полностью или хотя бы частично компенсировать расходы на реабилитацию. Но есть и такие, кто надеется на лучшее, авось пронесет… Ведь тогда я сэкономлю 200 рублей (минимальная стоимость спортивной страховки на 12 месяцев в сервисе онлайн-страхования). Только вдумайтесь! Что такое сейчас 200 рублей? Это 5 литров бензина, которые уходят за одну лишь поездку на тренировку в соседний район…или это пачка чипсов, лимонад и шоколадный батончик, отказ от которых даже единожды принесет только пользу вашему чаду. Говоря про минимальную стоимость (подразумевая самое низкое страховое покрытие), мы не рассматриваем ее, как основную версию. Для многих приобретение страховки с минимально возможным страховым покрытием (20 000 рублей), это всего лишь исполнение требований организаторов, потому как выплаты при наступлении страхового случая будут незначительными. Например, выплаты по травмам легкой и средней тяжести варьируются в районе 5-15% от страховой суммы, что при минимальной сумме страховки будет равняться около 1000-3000 рублей. Эта сумма вряд ли сильно поможет в лечении и уж точно не сможет компенсировать временную нетрудоспособность спортсмена.

Как выбрать сумму страхового покрытия?

Так какое же оптимальное страховое покрытие выбрать? Уровень жизни и доходов на душу населения в различных регионах разный, поэтому и сумма, выделяемая из семейного бюджета, либо спортивными организациями на страхование спортсмена может отличаться. Тут важно понимать, что в мире спорта уберечься от травм на протяжении всей спортивной карьеры вряд ли удастся. Спорт есть спорт. А вот, как ты подготовишься к этому неприятному событию, будет иметь значение в ходе дорогостоящих восстановительных процедур.

По данным опроса клиентов сервиса SPORT.INSURE, обращающихся за страховыми выплатами, было найдено наиболее приемлемое значение страхового покрытия, которое позволит достойно перенести тяготы посттравматичного периода. По результатам исследования, оптимальный вариант страхового покрытия для спортсменов составляет 250 000 рублей. Стоимость полиса при данном варианте покрытия в онлайн-сервисе нашего партнера составит 2 125 рублей. И это еще не окончательная цена. Специально для всех читателей нашего сайта онлайн-сервис страховой компании «Двадцать первый век» SPORT.INSURE делает скидку 10% от стоимости полиса, независимо от суммы страхового покрытия. А это еще минус 212 рублей от стоимости.

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