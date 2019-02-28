Памяти Михаила Хвостова
24 февраля 2019 г. в ФСК "Аль" с. Янтиково состоялся III Кубок по мини-футболу среди ветеранов 40 лет и старше памяти Михаила Хвостова. В турнире приняли участие 5 команд: «Янтиково» (Янтиковский район), «Тюмерево» (Янтиковский район), «Урмары» (Урмарский район), «Канаш» (г. Канаш) и «СССР» (г. Чебоксары).
Обладателем III Кубка стала команда-хозяйка турнира - «Янтиково», набравшая 9 очков из 12 возможных. Столько же очков набрал прошлогодний победитель этого турнира - «Урмары», но по личной встрече они уступили хозяевам и стали лишь вторыми.
Технические результаты:
«Канаш» – «СССР» 2:1. Голы: Миронов Константин, Васильев Александр («Канаш») - Вислабоков Юрий («СССР)
«Урмары» - «Тюмерево» - 4:1. Голы: Иванов Олег - 2, Егоров Александр -2 («Урмары») - Хвостов Игорь («Тюмерево»)
«Урмары» - «Янтиково» - 1:3. Голы: Галкин Сергей («Урмары») - Степанов Сергей, Буинцев Эдуард, Шерне Валерий («Янтиково»)
«Тюмерево» - «СССР» - 4:1. Голы: Федоров Сергей, Краснов Виталий, Михайлов Юрий, Хвостов Юрий («Тюмерево») - Персин Александр («СССР»)
«Янтиково» - «СССР» - 5:1. Голы: Буинцев Эдуард - 2, Ломоносов Олег, Иванов Георгий, Васильев Александр («Янтиково») - Герасимов Александр («СССР»)
«Канаш» - «Тюмерево» - 2:2. Голы: Миронов Константин, Талбузин Сергей («Канаш») - Хвостов Игорь- 2 («Тюмерево»)
«Урмары» - «Канаш» - 2:0. Голы: Григорьев Алексей, Иванов Олег («Урмары»)
«Урмары» - «СССР» - 4:1. Голы: Галкин Сергей - 2, Иванов Олег, Краснов Александр («Урмары») - Михайлов Владимир («СССР»)
«Янтиково» - «Канаш» - 6:2. Голы: Буинцев Эдуард - 2; Степанов Сергей, Шерне Валерий – 2, Гаврилов Владимир («Янтиково») - Миронов Константин, Васильев Александр («Канаш»)
«Тюмерево» - «Янтиково» – 2:1. Голы: Хумышев Александр, Краснов Виталий («Тюмерево») - Степанов Сергей («Янтиково»)
|
№
|
Название команд
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
V
|
O
|
РМ
|
Место
|
1
|
«Янтиково»
|
|
3:1
|
1:2
|
6:2
|
5:1
|
9
|
15-6
|
1
|
2
|
«Урмары»
|
1:3
|
|
4:1
|
2:0
|
4:1
|
9
|
11-5
|
2
|
3
|
«Тюмерево»
|
2:1
|
1:4
|
|
2:2
|
4:1
|
7
|
9-8
|
3
|
4
|
«Канаш»
|
2:6
|
0:2
|
2:2
|
|
2:1
|
4
|
6-11
|
4
|
5
|
«СССР»
|
1:5
|
1:4
|
1:4
|
1:2
|
|
0
|
4-15
|
5
Лучшие игроки турнира:
«Лучший игрок» - Петров Георгий («Янтиково»)
«Лучший бомбардир» - Буинцев Эдуард («Янтиково»)
«Лучший нападающий» - Хвостов Игорь («Тюмерево»)
«Лучший вратарь» - Николаев Александр («Урмары»)
«Лучший защитник» - Федоров Сергей («Тюмерево»)
«Самый техничный игрок» - Миронов Константин («Канаш»)
«Самый опытный игрок» - Вислабоков Юрий («СССР»)
- Просмотров: 0
- Дата: 28-02-2019
|