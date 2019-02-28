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Памяти Михаила Хвостова

24 февраля 2019 г. в ФСК "Аль" с. Янтиково состоялся III Кубок по мини-футболу среди ветеранов 40 лет и старше памяти Михаила Хвостова. В турнире приняли участие 5 команд: «Янтиково» (Янтиковский район), «Тюмерево» (Янтиковский район), «Урмары» (Урмарский район), «Канаш» (г. Канаш) и «СССР» (г. Чебоксары).

Обладателем III Кубка стала команда-хозяйка турнира - «Янтиково», набравшая 9 очков из 12 возможных. Столько же очков набрал прошлогодний победитель этого турнира - «Урмары», но по личной встрече они уступили хозяевам и стали лишь вторыми.

Технические результаты:

«Канаш» – «СССР» 2:1. Голы: Миронов Константин, Васильев Александр («Канаш») - Вислабоков Юрий («СССР)

«Урмары» - «Тюмерево» - 4:1. Голы: Иванов Олег - 2, Егоров Александр -2 («Урмары») - Хвостов Игорь («Тюмерево»)

«Урмары» - «Янтиково» - 1:3. Голы: Галкин Сергей («Урмары») - Степанов Сергей, Буинцев Эдуард, Шерне Валерий («Янтиково»)

«Тюмерево» - «СССР» - 4:1. Голы: Федоров Сергей, Краснов Виталий, Михайлов Юрий, Хвостов Юрий («Тюмерево») - Персин Александр («СССР»)

«Янтиково» - «СССР» - 5:1. Голы: Буинцев Эдуард - 2, Ломоносов Олег, Иванов Георгий, Васильев Александр («Янтиково») - Герасимов Александр («СССР»)

«Канаш» - «Тюмерево» - 2:2. Голы: Миронов Константин, Талбузин Сергей («Канаш») - Хвостов Игорь- 2 («Тюмерево»)

«Урмары» - «Канаш» - 2:0. Голы: Григорьев Алексей, Иванов Олег («Урмары»)

«Урмары» - «СССР» - 4:1. Голы: Галкин Сергей - 2, Иванов Олег, Краснов Александр («Урмары») - Михайлов Владимир («СССР»)

«Янтиково» - «Канаш» - 6:2. Голы: Буинцев Эдуард - 2; Степанов Сергей, Шерне Валерий – 2, Гаврилов Владимир («Янтиково») - Миронов Константин, Васильев Александр («Канаш»)

«Тюмерево» - «Янтиково» – 2:1. Голы: Хумышев Александр, Краснов Виталий («Тюмерево») - Степанов Сергей («Янтиково»)

 

Название команд

I

II

III

IV

V

O

РМ

Место

1

«Янтиково»

 

3:1

1:2

6:2

5:1

9

15-6

1

2

«Урмары»

1:3

 

4:1

2:0

4:1

9

11-5

2

3

«Тюмерево»

2:1

1:4

 

2:2

4:1

7

9-8

3

4

«Канаш»

2:6

0:2

2:2

 

2:1

4

6-11

4

5

«СССР»

1:5

1:4

1:4

1:2

 

0

4-15

5

 

Лучшие игроки турнира:

«Лучший игрок» - Петров Георгий («Янтиково»)

«Лучший бомбардир» - Буинцев Эдуард («Янтиково»)

«Лучший нападающий» - Хвостов Игорь («Тюмерево»)

«Лучший вратарь» - Николаев Александр («Урмары»)

«Лучший защитник» - Федоров Сергей  («Тюмерево»)             

«Самый техничный игрок» - Миронов Константин («Канаш»)

«Самый опытный игрок» - Вислабоков Юрий («СССР»)

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  • Дата: 28-02-2019 |

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