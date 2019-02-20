Наши почти везде в финалах

Три команды из Чувашской Республики успешно прошли групповой этап и вышли в плей-офф III этапа (ПФО) всероссийского проекта "Мини-футбол - в школу". Юноши чебоксарской "СОШ №61" 2001 г.р. (тренер - Лесин С.Н.) вышли в финал и сыграют там с командой из Кировской области. Девушки 2001 г.р. из марпосадской Гимназии №1 (тренер - тренер Филинов А.) также пробились в финал, где сыграют с девчонками из Удмуртии. Юношам 2003 г.р. из Вурнарской СОШ (тренер - Строгонов А.Б.) еще предстоит пробиться в главный матч в своей возрастной группе. Сегодня вурнарцы сыграют свой полуфинал и мы надеемся, что они также представят наш регион в финале.