Зимнее первенство - 2019. Первый тур

В Открытом Первенстве г. Чебоксары по зимнему футболу в высшем дивизионе принимают участие 7 команд: чебоксарские "Спартак", "Волга-ТАВ", ЧГПУ, "Энергия-ЧАЗ", "Бриллиант", вурнарский "Химик-АВГУСТ" и ФК "Чурачики". Последние две встретились сегодня между собой в рамках первого тура. Вурнарцы, играющие футболистами 2002 г.р., смогли выиграть у чурачикцев первый тайм, но во втором расклеились и пропустили трижды. В другом матче тура "Волга-ТАВ" буквально уничтожила ЧГПУ, наколотив студентам шесть безответных мячей. Покером в составе волжан отметился Павел Донцов. Еще один матч первого тура также завершился крупной победой с сухим счетом. "Бриллиант" неожиданно легко обыграл недавнего победителя летнего сезона в первом дивизионе - чебоксарскую "Энергию".

Открытое Первенство г. Чебоксары по зимнему футболу. Высший дивизион. 1 тур. Бриллиант - Энергия-ЧАЗ - 3:0, ЧГПУ - Волга-ТАВ - 0:6, Химик-АВГУСТ - ФК Чурачики - 1:3