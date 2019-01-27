Завершился сезон во втором дивизионе

МФК "Дерби" и "Элара" обеспечили себе выход в первый дивизион уже после полуфинальных игр. А вот кто станет третьим счастливчиком, решалось в игре за 3 место. Команды-неудачники полуфиналов - "Кубня-Восток" и "Комплект-НХМТ" поочередно лидировали в матче за третью путевку в пердив, но сильнее в итоге оказался коллектив из Новочебоксарска - 5:3. В финале футболисты МФК "Дерби" уверенно переиграли "Элару" и стали победителями Первенства Чувашии по мини-футболу во втором дивизионе. Молодцы!

Мини-футбол. Второй дивизион. Полуфиналы. МФК Дерби - Комплект-НХМТ - 9:1, Элара - Кубня-Восток - 4:1. Игра за 3 место. Комплект-НХМТ - Кубня-Восток - 5:3. Финал. МФК Дерби - Элара - 5:0

По итогам турнира МФК "Дерби", "Элара" и "Комплект-НХМТ" сыграют в следующем сезоне в первом дивизионе.