Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 3 9
2 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 3 9
3 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 3 9
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 3 6
5 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 3 6
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ 3 3
7 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 3 3
8 Логотип Чурачики ФК Чурачики 3 0
9 Логотип Ибреси ФК Ибреси 3 0
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 3 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 11 (1)
Донцов Павел // БоМиК 5 (0)
Краснов Николай // СШ по футболу 3 (0)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Крылья 3 9
2 Динамо 3 9
3 Волга 3 7
4 Комплект21 (Новочебоксарск) 3 7
5 ФК Ибреси 3 7
6 Факел (Красноармейское) 3 6
7 Волга-ТАВ-Чубаево 3 6
8 Сталь 3 5
9 ФК Янтиково-Локомотив 3 2
10 Темп (Батырево) 3 1
11 Заря (Новочебоксарск) 3 0
12 Рубин (Ядрин) 2 0
13 Цивиль (Цивильск) 3 0
14 Энергия 3 0
турнирная таблица
Бомбардиры
Абрамов Николай // Динамо 5 (0)
Князев Алексей // Волга 5 (1)
Никоноров Виктор // Динамо 4 (0)
Кураков Леонид // Крылья 4 (1)
Вурнары и Чебоксары движутся в разных направлениях

Кубок МФС «Приволжье» - 2018. Группа «Е».

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-ЦПФ» – «ХИМИК-АВГУСТ» – 2:4 (0:2)

30 мая. Самара. «Металлург». 100 зрителей

Судьи: Александр Сахно, Андрей Чулкин, Алексей Шишкин (все – Ижевск)
Инспектор: Александр Курчавый (Саранск)

 

Голы: Тащан, Захарян - Денис Глухов, Пестрячев, Дмитриев, Казаков

Предупреждения: Соколов - Лобов

Удаления: нет - нет

 

После гостевой победы нижегородского "Локомотив-РПМ" над йошкар-олинским УОР-СШОР, отставание "Чувашии" от второго места, дающего право выходв в следующий этап, составило 5 очков! Чтобы отыграть такой отрыв за три тура до конца группового этапа, чебоксарцам необходимо не только самим побеждать во всех играх, но и ждать подарков от лидеров группы.



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