|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|3
|9
|2
|БоМиК
|3
|9
|3
|Спартак
|3
|9
|4
|Ротор
|3
|6
|5
|СШ по футболу
|3
|6
|6
|Волга-ТАВ
|3
|3
|7
|ФК Шумерля-ШЗСА
|3
|3
|8
|ФК Чурачики
|3
|0
|9
|ФК Ибреси
|3
|0
|10
|Бурилы
|3
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|11 (1)
|Донцов Павел // БоМиК
|5 (0)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|3 (0)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья
|3
|9
|2
|Динамо
|3
|9
|3
|Волга
|3
|7
|4
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|3
|7
|5
|ФК Ибреси
|3
|7
|6
|Факел (Красноармейское)
|3
|6
|7
|Волга-ТАВ-Чубаево
|3
|6
|8
|Сталь
|3
|5
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|3
|2
|10
|Темп (Батырево)
|3
|1
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|3
|0
|12
|Рубин (Ядрин)
|2
|0
|13
|Цивиль (Цивильск)
|3
|0
|14
|Энергия
|3
|0
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Абрамов Николай // Динамо
|5 (0)
|Князев Алексей // Волга
|5 (1)
|Никоноров Виктор // Динамо
|4 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|4 (1)
Вурнары и Чебоксары движутся в разных направлениях
Кубок МФС «Приволжье» - 2018. Группа «Е».
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-ЦПФ» – «ХИМИК-АВГУСТ» – 2:4 (0:2)
30 мая. Самара. «Металлург». 100 зрителей
Судьи: Александр Сахно, Андрей Чулкин, Алексей Шишкин (все – Ижевск)
Инспектор: Александр Курчавый (Саранск)
Голы: Тащан, Захарян - Денис Глухов, Пестрячев, Дмитриев, Казаков
Предупреждения: Соколов - Лобов
Удаления: нет - нет
После гостевой победы нижегородского "Локомотив-РПМ" над йошкар-олинским УОР-СШОР, отставание "Чувашии" от второго места, дающего право выходв в следующий этап, составило 5 очков! Чтобы отыграть такой отрыв за три тура до конца группового этапа, чебоксарцам необходимо не только самим побеждать во всех играх, но и ждать подарков от лидеров группы.
- Раздел: Всероссийские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 149
- Дата: 31-05-2018
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