|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|2
|6
|2
|СШ по футболу
|2
|6
|3
|БоМиК
|2
|6
|4
|Ротор
|1
|3
|5
|Волга-ТАВ
|1
|3
|6
|Спартак
|0
|0
|7
|ФК Шумерля-ШЗСА
|2
|0
|8
|ФК Чурачики
|2
|0
|9
|ФК Ибреси
|2
|0
|10
|Бурилы
|2
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|8 (0)
|Донцов Павел // БоМиК
|4 (0)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|3 (0)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья
|2
|6
|2
|Динамо
|2
|6
|3
|ФК Ибреси
|2
|6
|4
|Волга
|2
|4
|5
|Факел (Красноармейское)
|2
|4
|6
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|2
|4
|7
|Волга-ТАВ-Чубаево
|1
|3
|8
|Сталь
|2
|2
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|2
|1
|10
|Темп (Батырево)
|2
|1
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|1
|0
|12
|Рубин (Ядрин)
|2
|0
|13
|Цивиль (Цивильск)
|2
|0
|14
|Энергия
|2
|0
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Никоноров Виктор // Волга-ТАВ
|4 (0)
|Князев Алексей // Волга
|3 (0)
|Ермаков Олег // Волга
|3 (0)
Кубок МФС "Приволжье". 2 тур
Кубок МФС "Приволжье". Группа "С".
16 мая. г. Йошкар-Ола.
«УОР-СШОР» Йошкар-Ола - «Чувашия» Чебоксары - 1:1 (0:0).
Голы: Мирсадыков (63) - Краснов (52)
- Раздел: Всероссийские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 298
- Дата: 16-05-2018
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