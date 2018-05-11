Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Ротор Кугеси Ротор 1 3
2 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 1 3
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 1 3
4 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 1 3
5 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 0 0
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ 0 0
7 Логотип Чурачики ФК Чурачики 1 0
8 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 1 0
9 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 1 0
10 Логотип Ибреси ФК Ибреси 1 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Краснов Николай // СШ по футболу 3 (0)
Леонтьев Денис // Ротор 2 (0)
Игрок 3 // Команда 0 (0)
Первенство России среди ветеранов в Чебоксарах

Турнирная таблица

 

12 мая (суббота)

15:00 - Поле №1 - Волга Чебоксары - Динамо Ульяновск

15:00 - Поле №2 - Старт Заречный - Маяк Киров

16:00 - Торжественное открытие

16:20 - Поле №1 - Динамо Ярославль - Динамо Ульяновск

16:20 - Поле №2 - Торпедо Тольятти - Маяк Киров

17:20 - Поле №1 - Волга Чебоксары - Динамо Ярославль

17:20 - Поле №2 - Старт Заречный - Торпедо Тольятти

 

13 мая (воскресенье)

10:00 - Поле №1 - 1А - 2Б

10:00 - Поле №2 - 1Б - 2А

11:00 - Поле №1 - За 5 место

12:00 - Поле №2 - За 3 место

12:00 - Поле №1 - Финал

13:00 - Награждение призеров, закрытие соревнований



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