|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Ротор
|1
|3
|2
|СШ по футболу
|1
|3
|3
|БоМиК
|1
|3
|4
|Химик-Август
|1
|3
|5
|Спартак
|0
|0
|6
|Волга-ТАВ
|0
|0
|7
|ФК Чурачики
|1
|0
|8
|ФК Шумерля-ШЗСА
|1
|0
|9
|Бурилы
|1
|0
|10
|ФК Ибреси
|1
|0
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|Бомбардиры. Итоги
|Краснов Николай // СШ по футболу
|3 (0)
|Леонтьев Денис // Ротор
|2 (0)
|Игрок 3 // Команда
|0 (0)
Первенство России среди ветеранов в Чебоксарах
12 мая (суббота)
15:00 - Поле №1 - Волга Чебоксары - Динамо Ульяновск
15:00 - Поле №2 - Старт Заречный - Маяк Киров
16:00 - Торжественное открытие
16:20 - Поле №1 - Динамо Ярославль - Динамо Ульяновск
16:20 - Поле №2 - Торпедо Тольятти - Маяк Киров
17:20 - Поле №1 - Волга Чебоксары - Динамо Ярославль
17:20 - Поле №2 - Старт Заречный - Торпедо Тольятти
13 мая (воскресенье)
10:00 - Поле №1 - 1А - 2Б
10:00 - Поле №2 - 1Б - 2А
11:00 - Поле №1 - За 5 место
12:00 - Поле №2 - За 3 место
12:00 - Поле №1 - Финал
13:00 - Награждение призеров, закрытие соревнований
- Раздел: Всероссийские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 275
- Дата: 11-05-2018
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