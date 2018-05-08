Наши в "Локомотиве"!

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Мальчик из Чувашии в «Локомотиве»
29 мая основатель и тренер детского футбольного клуба «LEGION» Эдуард Федотов вместе со своими воспитанниками 2005 г.р. отправились на "Сапсан Арену" в Москву, чтобы попытать свое счастье и поучаствовать в отборе на место в Академии ФК «Локомотив». Вместе с ними поехал и сын тренера - Эдвард (2012 г.р.). На просмотре оценивали скоростные качества ребят, реакцию и умение обыграть соперника. Наши ребята показали себя достойно, но интерес у селекционеров Академии вызвал только Эдвард! К слову, в тот день был всего лишь первый этап отбора, в котором из 78 ребят прошли во второй заключительный этап только - 18. Следующее испытание было назначено на 8 мая.
Так вот, сегодня (8 мая) после окончания второго этапа стало известно, что 7 счастливчиков зачислены в Академию ФК «Локомотив», среди которых и наш Эдвард! Молодец!
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- Раздел: Всероссийские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 174
- Дата: 08-05-2018
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