Наши в "Локомотиве"!

Мальчик из Чувашии в «Локомотиве»

29 мая основатель и тренер детского футбольного клуба «LEGION» Эдуард Федотов вместе со своими воспитанниками 2005 г.р. отправились на "Сапсан Арену" в Москву, чтобы попытать свое счастье и поучаствовать в отборе на место в Академии ФК «Локомотив». Вместе с ними поехал и сын тренера - Эдвард (2012 г.р.). На просмотре оценивали скоростные качества ребят, реакцию и умение обыграть соперника. Наши ребята показали себя достойно, но интерес у селекционеров Академии вызвал только Эдвард! К слову, в тот день был всего лишь первый этап отбора, в котором из 78 ребят прошли во второй заключительный этап только - 18. Следующее испытание было назначено на 8 мая.

Так вот, сегодня (8 мая) после окончания второго этапа стало известно, что 7 счастливчиков зачислены в Академию ФК «Локомотив», среди которых и наш Эдвард! Молодец!