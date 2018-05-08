Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Ротор Кугеси Ротор 1 3
2 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 1 3
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 1 3
4 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 1 3
5 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 0 0
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ 0 0
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Леонтьев Денис // Ротор 2 (0)
Игрок 3 // Команда 0 (0)
Наши в "Локомотиве"!

Мальчик из Чувашии в «Локомотиве»

29 мая основатель и тренер детского футбольного клуба «LEGION» Эдуард Федотов вместе со своими воспитанниками 2005 г.р. отправились на "Сапсан Арену" в Москву, чтобы попытать свое счастье и поучаствовать в отборе на место в Академии ФК «Локомотив». Вместе с ними поехал и сын тренера - Эдвард (2012 г.р.). На просмотре оценивали скоростные качества ребят, реакцию и умение обыграть соперника. Наши ребята показали себя достойно, но интерес у селекционеров Академии вызвал только Эдвард! К слову, в тот день был всего лишь первый этап отбора, в котором из 78 ребят прошли во второй заключительный этап только - 18. Следующее испытание было назначено на 8 мая.

Так вот, сегодня (8 мая) после окончания второго этапа стало известно, что 7 счастливчиков зачислены в Академию ФК «Локомотив», среди которых и наш Эдвард! Молодец!

Федотов Эдвард зачислен в Академию Локомотива
Эдвард в Локомотиве


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